Como faço para reativar meu contrato Liberté +?
Após a suspensão, você pode retomar seu contrato Navigo Liberté +:
- na agência de vendas das companhias, nos pontos de venda da RATP ou no Bilheteria de Serviços Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente
- você também pode atualizar seu passe pelo celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités ou por relevos oficiais (disponíveis para download na Apple Store ou Play Store).
Quando o pacote for retomado, a faturação será retomada, sem taxas administrativas adicionais.
Bom saber
É possível agendar a suspensão e a retomada do seu contrato simultaneamente.
Se você não puder viajar, pode entregar sua procuração e seu passe Navigo a terceiros, para suspender e/ou retomar seu contrato.