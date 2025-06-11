Após a suspensão, você pode retomar seu contrato Navigo Liberté +:

na agência de vendas das companhias, nos pontos de venda da RATP ou no Bilheteria de Serviços Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente

você também pode atualizar seu passe pelo celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités ou por relevos oficiais (disponíveis para download na Apple Store ou Play Store).

Quando o pacote for retomado, a faturação será retomada, sem taxas administrativas adicionais.

Bom saber

É possível agendar a suspensão e a retomada do seu contrato simultaneamente.

Se você não puder viajar, pode entregar sua procuração e seu passe Navigo a terceiros, para suspender e/ou retomar seu contrato.