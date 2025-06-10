Como faço para fazer a troca do meu passe anual Navigo?
A retomada do passe anual Navigo após uma suspensão pode ser feita de qualquer forma:
Pela Internet
No seu espaço pessoal, com o passe atualizado em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF, ou no seu celular via aplicativo da Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais para finalizar a troca. Você terá que esperar 48 horas para atualizar seu passe para finalizar a retomada:
- Seja indo a um ponto de venda, em uma máquina SNCF RATP ou Transilien,
- Seja no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais, na seção "Compra". Os aplicativos podem ser baixados na Apple Store ou Play Store.
Na estação ou dentro da estação
Indo a um balcão ou agência da RATP, a um Balcão de Serviços Navigo SNCF ou, finalmente, a uma agência de uma operadora OPTILE.