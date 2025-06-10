A retomada do passe anual Navigo após uma suspensão pode ser feita de qualquer forma:

Pela Internet

No seu espaço pessoal, com o passe atualizado em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF, ou no seu celular via aplicativo da Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais para finalizar a troca. Você terá que esperar 48 horas para atualizar seu passe para finalizar a retomada:

Seja indo a um ponto de venda, em uma máquina SNCF RATP ou Transilien,

Seja no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais, na seção "Compra". Os aplicativos podem ser baixados na Apple Store ou Play Store.

Na estação ou dentro da estação

Indo a um balcão ou agência da RATP, a um Balcão de Serviços Navigo SNCF ou, finalmente, a uma agência de uma operadora OPTILE.