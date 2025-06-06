Você pode cancelar seu contrato Navigo Liberté + a qualquer momento, sem justificativa e gratuitamente. O titular do contrato ou pagador, se diferente, pode fazer o pedido.

O contrato pode ser rescindido:

Online: na Área Pessoal, clique no link "cancelar meu pacote / contrato" e deixe-se guiar. O cancelamento entrará em vigor quando você atualizar seu passe Navigo do seu celular no aplicativo Île-de-France Mobilités, ou nos revendedores oficiais , em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF, 48 horas após o pedido online.

Indo com seu passe Navigo a uma agência de vendas de seguradoras, a alguns balcões da RATP ou ao Serviço de Serviços da Navigo SNCF.

Você tem a opção de escolher a data de efeção da sua rescisão.

As viagens feitas até a data efetiva de término são contabilizadas na faturação e debitadas.

Ou seja:

- A rescisão leva ao encerramento definitivo do seu contrato.

- Em caso de não pagamento, associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível rescindir seu contrato sem a regularização total da dívida. O titular, se diferente, é convidado a regularizar sua dívida não paga (um terceiro também pode regularizar a dívida).