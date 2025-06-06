Como cancelo meu contrato Navigo Liberté +?

Atualizado em 06 junho 2025

Você pode cancelar seu contrato Navigo Liberté + a qualquer momento, sem justificativa e gratuitamente. O titular do contrato ou pagador, se diferente, pode fazer o pedido.

O contrato pode ser rescindido:

Você tem a opção de escolher a data de efeção da sua rescisão.

As viagens feitas até a data efetiva de término são contabilizadas na faturação e debitadas.

Ou seja:

- A rescisão leva ao encerramento definitivo do seu contrato.

- Em caso de não pagamento, associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível rescindir seu contrato sem a regularização total da dívida. O titular, se diferente, é convidado a regularizar sua dívida não paga (um terceiro também pode regularizar a dívida).