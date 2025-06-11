A suspensão do contrato Navigo Liberté + é possível a qualquer momento, por um período máximo de 12 meses.

Onde posso suspender meu contrato?

Você pode suspender seu contrato:

na agência comercial das transportadoras,

nos pontos de venda da RATP ou nos Balcões de Atendimento Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente

no seu passe pelo celular no aplicativo Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais (disponíveis para download na Apple Store ou Play Store).

Quando a suspensão é eficaz?

A suspensão é válida a partir da data escolhida. Você pode antecipar seu pedido de suspensão com no máximo 2 meses de antecedência.

Cuidado

As viagens acumuladas até a data efetiva da suspensão são contabilizadas na faturação e deduzidas.