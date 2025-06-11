Como suspender meu Navigo Liberté + contrato
A suspensão do contrato Navigo Liberté + é possível a qualquer momento, por um período máximo de 12 meses.
Onde posso suspender meu contrato?
Você pode suspender seu contrato:
- na agência comercial das transportadoras,
- nos pontos de venda da RATP ou nos Balcões de Atendimento Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente
- no seu passe pelo celular no aplicativo Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais (disponíveis para download na Apple Store ou Play Store).
Quando a suspensão é eficaz?
A suspensão é válida a partir da data escolhida. Você pode antecipar seu pedido de suspensão com no máximo 2 meses de antecedência.
Cuidado
As viagens acumuladas até a data efetiva da suspensão são contabilizadas na faturação e deduzidas.