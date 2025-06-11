Como suspender meu Navigo Liberté + contrato

Atualizado em 11 junho 2025

A suspensão do contrato Navigo Liberté + é possível a qualquer momento, por um período máximo de 12 meses.

Onde posso suspender meu contrato?

Você pode suspender seu contrato:

  • na agência comercial das transportadoras,
  • nos pontos de venda da RATP ou nos Balcões de Atendimento Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente
  • no seu passe pelo celular no aplicativo Île-de-France Mobilités ou nos de varejistas oficiais (disponíveis para download na Apple Store ou Play Store).

Quando a suspensão é eficaz?

A suspensão é válida a partir da data escolhida. Você pode antecipar seu pedido de suspensão com no máximo 2 meses de antecedência.

Cuidado

As viagens acumuladas até a data efetiva da suspensão são contabilizadas na faturação e deduzidas.