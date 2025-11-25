O aplicativo Apple Maps permite criar vários cartões Navigo desmaterializados no seu iPhone ou Apple Watch.

Gerencie seus ingressos não compatíveis

Alguns ingressos não podem coexistir no mesmo meio. Graças ao aplicativo Cartes, você pode facilmente usar vários meios (passe Navigo, celular, relógio conectado, etc.) para separar seus ingressos e evitar incompatibilidades.

Viajem juntos

O aplicativo Cards permite que você use vários cards sem papel para comprar e validar passagens para vários viajantes. Cada pessoa deve ter seu próprio cartão.

Navegue de um mapa desmaterializado para outro

-Passo 1: No menu de compras do seu app IDFM, escolha a opção "No meu iPhone"

-Passo 2: Selecione o cartão com o qual deseja comprar o ingresso

-Passo 3 : Precisa de um novo cartão virtual para viajar com outras pessoas? Crie um novo com facilidade

-Passo 4: Comprar como de costume

-Passo 5: Para viajar, escolha o cartão que deseja usar no app Mapas do seu iPhone

-Passo 6: Você também pode escolher um cartão na hora apertando o botão direito do seu iPhone duas vezes