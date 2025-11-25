Tenho vários cartões Navigo no meu iPhone. Como escolho com quem quero viajar?
O aplicativo Apple Maps permite criar vários cartões Navigo desmaterializados no seu iPhone ou Apple Watch.
Gerencie seus ingressos não compatíveis
Alguns ingressos não podem coexistir no mesmo meio. Graças ao aplicativo Cartes, você pode facilmente usar vários meios (passe Navigo, celular, relógio conectado, etc.) para separar seus ingressos e evitar incompatibilidades.
Viajem juntos
O aplicativo Cards permite que você use vários cards sem papel para comprar e validar passagens para vários viajantes. Cada pessoa deve ter seu próprio cartão.
Navegue de um mapa desmaterializado para outro
-Passo 1: No menu de compras do seu app IDFM, escolha a opção "No meu iPhone"
-Passo 2: Selecione o cartão com o qual deseja comprar o ingresso
-Passo 3 : Precisa de um novo cartão virtual para viajar com outras pessoas? Crie um novo com facilidade
-Passo 4: Comprar como de costume
-Passo 5: Para viajar, escolha o cartão que deseja usar no app Mapas do seu iPhone
-Passo 6: Você também pode escolher um cartão na hora apertando o botão direito do seu iPhone duas vezes
Se você criou várias cartas Navigo desmaterializadas, deve indicar aquela com a qual deseja validar:
- Selecionando-o na tela após um duplo toque no botão direito para exibir as cartas disponíveis.
Imagem 1 de 1
- Ao ativar primeiro o modo Transporte Expresso para este cartão pelo aplicativo Maps (veja Modo Expresso),
Para reconhecer o cartão no qual você deseja ativar o modo Express Transport, os últimos 4 dígitos do número do cartão aparecem na imagem do cartão.
Bom saber
Alguns aplicativos só podem exibir o conteúdo de um único cartão digital. Nesse caso, o app exibe o cartão com o qual você validou pela última vez. Desde que você ainda não tenha viajado com um desses cartões, o aplicativo mostrará o primeiro cartão que você criou (o mais antigo).