É muito simples!

1) Vá para a seção "Compra" do seu aplicativo Île-de-France Mobilités. Você também pode acessá-lo diretamente por meio de uma busca de rotas ou do mapa próximo;



2) Escolha como deseja desbloquear seu Vélib': seu passe Navigo ou códigos enviados por e-mail;



3) Escolha o pacote de sua escolha e o número de motos que deseja levar (excluindo V-Pratique);



4) Após inserir seu endereço de e-mail, você paga sua compra com cartão de crédito;



5) Vá até a estação de sua escolha para desbloquear seu Vélib', diretamente com seu passe Navigo, ou por códigos, que serão enviados para seu endereço de e-mail após a compra;



Lá vamos nós!

Por favor, note: se você estiver conectado à Île-de-France Mobilités Connect no momento da sua compra, poderá encontrar o histórico das suas compras no Vélib' pela seção "Menu", depois tocando no seu nome e depois em "Minhas últimas compras".

Precisa de ajuda para conseguir um Vélib'?