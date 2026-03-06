Termos e Condições Gerais de Reembolso - Pontualidade 2025

ARTIGO 1: DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS

A Área de Compensação refere-se à plataforma online acessível no endereço https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr onde podem ser apresentados pedidos de reembolso total ou parcial dos pacotes de transporte criados pela Île-de-France Mobilités e gerenciados pela Comutitres S.A.S., em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

refere-se à plataforma online acessível no endereço https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr onde podem ser apresentados pedidos de reembolso total ou parcial dos pacotes de transporte criados pela Île-de-France Mobilités e gerenciados pela Comutitres S.A.S., em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O serviço Île-de-France Mobilités Connect é um serviço de autenticação para acesso seguro aos serviços da Île-de-France Mobilités e de alguns de seus parceiros.

é um serviço de autenticação para acesso seguro aos serviços da Île-de-France Mobilités e de alguns de seus parceiros. O termo " Usuário " refere-se à pessoa que utiliza o plano elegível no contexto da operação de reembolso descrita neste documento.

" refere-se à pessoa que utiliza o plano elegível no contexto da operação de reembolso descrita neste documento. O nome " Pagador " indica, pelo nome, a pessoa física que paga o pacote do Usuário.

" indica, pelo nome, a pessoa física que paga o pacote do Usuário. O termo " Transportadoras " refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

As operações de reembolso são implementadas pela Île-de-France Mobilités e pelas Carriers dentro do âmbito dos contratos operacionais em caso de situação inaceitável em um eixo de linha da rede RER ou Transilien (excluindo o trecho central em Paris). Uma situação inaceitável é definida como pontualidade mensal, em um determinado eixo, de menos ou igual a 80% por pelo menos três meses. Os resultados das medidas de pontualidade são publicados por rota e transportadora no site da Île-de-France Mobilités. Este ano, a Île-de-France Mobilités decidiu estender a compensação para certos eixos, que em alguns meses aparecem com pelo menos um mês abaixo de 80% e meses muito acima de 80%.

Todos os pedidos de reembolso sob esta campanha devem ser enviados no site da Île-de-France Mobilités, via Área de Compensação acessível no endereço https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr. Para acessá-lo, é necessário criar ou ter uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

As inscrições podem ser enviadas de terça-feira, 10 de março de 2026, até terça-feira, 7 de abril de 2026, inclusive. A finalização dos pedidos iniciados durante esse período, por meio do sistema de reivindicações descrito no Artigo 7 deste documento, permanece possível até terça-feira, 5 de maio de 2026, inclusive.

Somente usuários maiores de idade ou menores emancipados na data de envio do pedido podem solicitar reembolso. Para Usuários Menores não emancipados, o pedido deve ser submetido pelo seu tutor legal.

Artigo 2 – Condições de elegibilidade

Tem. Princípios gerais

Um Usuário é elegível para reembolso por uma determinada transação se ele atender às seguintes condições:

Ele ou ela viveu, trabalhou ou estudou em um dos municípios atendidos pelo eixo em questão (excluindo os intramuros de Paris) durante os meses em que a pontualidade do eixo em questão era inferior a 80%. Île-de-France Mobilités define, para cada eixo envolvido, a lista de municípios de residência, trabalho e estudo que conferem direito ao reembolso. Esta lista está disponível no site da Île-de-France Mobilités;

e ele possui um passe Navigo há pelo menos três meses, durante o período em que a pontualidade da rota em questão foi inferior a 80%.

O mesmo Usuário só pode se beneficiar de um reembolso dentro do âmbito desta campanha. No entanto, pode enviar inscrições adicionais para as pessoas cuja aprovação do Navigo é financiada, desde que atendam aos critérios de elegibilidade.

B. Município elegível de residência, trabalho ou estudo

Cada Usuário está vinculado a um município de referência de acordo com o local de residência fornecido ao registrar ou atualizar suas informações pessoais em seu espaço de cliente da Île-de-France Mobilités, acessível no seguinte endereço:

https://www.jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr/espace_client/coordonnees.

O Usuário pode enviar uma solicitação se o município ao qual está vinculado estiver entre os incluídos na operação de reembolso. Usuários residentes em Paris não são afetados por essas medidas de reembolso, a menos que trabalhem ou estudem em um município elegível.

Se o endereço atual diferir do período afetado, o Usuário pode registrar uma reclamação (ver Artigo 7) fornecendo comprovante de seu endereço durante o período em questão.

Se o município onde o Usuário trabalha ou estuda estiver incluído na operação de reembolso e atender aos outros critérios de elegibilidade definidos neste documento, ele/ela poderá apresentar um pedido fornecendo comprovante de seu local de trabalho ou estudo.

C. Pacotes de transporte elegíveis

Somente usuários que mantiveram encomendas, entre os listados abaixo, por pelo menos três meses durante o período em que a pontualidade foi inferior a 80% para uma determinada operação são elegíveis:

Navigo Annual (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)

Navigo Mois (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5), independentemente do meio de compra

Imagine o estudante R

Imagine R School

Preços Anuais para Idosos da Navigo

Mês Navigo Solidarité 75% (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)

Mês Navigo com 50% de desconto (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)

Os seguintes ingressos não são afetados por essas medidas de reembolso:

Ingressos T+

Ingressos Origem-Destino

Bilhetes Metro-Trem-RER

Bilhetes de ônibus-bonde

Passes curtos (Dia Navigo, passes para o Fim de Semana da Juventude, Visita a Paris),

Navigo Liberté +

O Pacote Ametista

Imagine R Junior

Solidarity Free e outros produtos gratuitos

Semana Navigo, Solidariedade Navigo 75% semana e 50% de desconto semanal.

Artigo 3 – Valor reembolsado

O valor do reembolso ao qual o Usuário tem direito é baseado no último "pacote elegível" do último mês, no qual a pontualidade do eixo em questão foi inferior a 80% para o eixo em questão.

O reembolso é calculado da seguinte forma:

Para uma operação relacionada a um eixo cuja pontualidade foi menor que 80% de 3 a 5 meses: 0,5 vezes o valor mensal do pacote elegível se o Usuário manteve pelo menos 3 meses de pacotes nos meses cuja pontualidade foi inferior a 80%.

Para uma operação em um eixo onde a pontualidade foi inferior a 80% entre 6 e 9 meses:

‐ 0,5 vezes o valor mensal do pacote elegível se o Usuário tiver mantido entre 3 e 5 meses de pacotes ao longo dos meses com pontualidade inferior a 80%

‐ 1 vezes o valor mensal do pacote elegível se o Usuário tiver mantido 6 meses ou mais do pacote nos meses com pontualidade inferior a 80%

Artigo 4 – Documentos de apoio

O cálculo da elegibilidade e do valor do reembolso será feito de acordo com as informações e documentos de apoio fornecidos pelo Usuário ao enviar um pedido de reembolso.

Os elementos solicitados serão os seguintes:

Tem. No caso de compra de um passe Navigo personalizado:

Endereço residencial no momento do período impactado pela operação de reembolso: se o endereço atual for diferente do período afetado, o usuário deve fornecer comprovante do endereço residencial. Os seguintes documentos são aceitos:

· Conta telefônica – incluindo celular

· Conta de eletricidade ou gás

· Recibo de aluguel – de uma organização social ou corretora, ou bilhete de título

· Conta de água

· Aviso fiscal ou certificado de não tributação

· Comprovante do imposto sobre habitação

· Certificado ou Fatura de Seguro Residencial

Para pessoas que ficam com terceiros: será solicitado comprovante de endereço junto com um certificado de acomodação.

SIM

Endereço do local de trabalho ou estudo acompanhado de um dos seguintes documentos de apoio:

· Certificado do empregador assinado e carimbado

· Certificado de estudos ou escolaridade

· Certificado de pagamento KBIS ou URSSAF para autônomos, autônomos ou profissões liberais

Detalhes bancários do pagador do último pacote impactado durante o período, caso não sejam conhecidos pelo sistema.

B. No caso de compra de passe com um passe Navigo Découverte ou via aplicativo móvel:

Prova do bilhete de transporte para os passes Navigo Découvertes: uma cópia dos dois elementos que compõem o passe Navigo Déugraphe, o cartão nominativo e o cartão com o número)

Endereço residencial no momento do período afetado pela operação de reembolso. Os seguintes documentos de apoio são aceitos:

· Conta telefônica – incluindo celular

· Conta de eletricidade ou gás

· Recibo de aluguel – de uma organização social ou corretora, ou bilhete de título

· Conta de água

· Aviso fiscal ou certificado de não tributação

· Comprovante do imposto sobre habitação

· Certificado ou Fatura de Seguro Residencial

Para pessoas que ficam com terceiros: será solicitado comprovante de endereço junto com um certificado de acomodação.

SIM

Endereço do local de trabalho ou estudo acompanhado de um dos seguintes documentos de apoio:

· Certificado do empregador assinado e carimbado

· Certificado de estudos ou escolaridade

· Certificado de pagamento KBIS ou URSSAF para autônomos, autônomos ou profissões liberais

Detalhes bancários do pagador do último pacote impactado durante o período, caso não sejam conhecidos pelo sistema.

Artigo 5 – Termos de reembolso

O reembolso é cobrado pelo pagador do último pacote mantido durante o período de reembolso. O nome deles está indicado no e-mail de confirmação que será enviado ao final da inscrição.

O portador do pacote receberá reembolso caso o pacote seja totalmente financiado por um pagador terceirizado (associação, autoridade local, etc.)

Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de solicitação.

Artigo 6 – Acompanhamento do reembolso

O status da solicitação pode ser monitorado na Área de Compensação, sob o título "Acompanhamento", fazendo login com a conta Île-de-France Mobilités Connect usada para enviar a solicitação.

E-mails automáticos serão enviados em cada etapa para informar o Usuário sobre o andamento de sua solicitação. Essas notificações serão enviadas para o endereço de e-mail associado à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

Para mais informações, o Usuário pode consultar as perguntas frequentes disponíveis no site da Île-de-France Mobilités no seguinte endereço: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements.

Artigo 7 – Reclamações

Todas as reclamações relacionadas a medidas de reembolso devem ser enviadas pela Área de Compensação, utilizando o formulário de contato dedicado, acessível no final da página.

O acesso a este formulário também é possível por meio do link de hipertexto no e-mail de notificação em caso de recusa do pedido. Este e-mail é enviado para o endereço associado à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S. reservam-se o direito de solicitar quaisquer documentos adicionais de apoio necessários para verificar as informações fornecidas.

Artigo 8 – Dados pessoais

Por razões de segurança, o serviço de acreditação Île-de-France Connect é utilizado e requer a criação de uma conta Île-de-France Mobilités para usuários que não fizeram a primeira compra online. Os dados para a criação da conta Île-de-France Mobilités são coletados antes da venda do pacote ou para acessar o pedido de compensação. O processamento realizado nesse contexto é regido pelos Termos e Condições Gerais de Uso de uma conta Île-de-France Mobilités e do serviço Île-de-France Mobilités Connect: Termos e Condições Gerais de Uso de uma conta Île-de-France Mobilités e do serviço Île-de-France Mobilités Connect.

Como parte da gestão do seu pedido de compensação, o processamento dos dados pessoais do reclamante é realizado pela Île-de-France Mobilités, a responsável responsável pelos dados que se preocupa com a proteção da sua privacidade e respeito à sua vida pessoal.

8.1 Por que os dados são coletados?

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

· a aplicação e gestão da compensação;

· gestão de serviço pós-venda;

· comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

· Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento para combater fraudes pode exigir o pedido de comprovação de identidade para verificar a identidade da pessoa que solicitou o reembolso. No caso de fraude comprovada, o pedido de reembolso pode resultar na rejeição da transação.

8.2 Quais dados são coletados?

Os dados coletados no contexto da execução do contrato são os seguintes:

· Dados de identificação

· Dados pessoais

· Dados relacionados à vida profissional

· Dados econômicos e financeiros

8.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Como parte do processamento implementado pela Île-de-France Mobilités, a coleta e o processamento de dados são possíveis em:

O consentimento da pessoa em questão para a reivindicação de compensação;

A execução do contrato para a gestão da reivindicação de indenização e a gestão do serviço pós-venda;

O interesse do controlador de dados em estudos e análises estatísticas;

Combate a fraude: baseado no interesse legítimo do responsável pelo tratamento de dados. [AS1]

O processamento do reembolso também pode levar a um processamento adicional de dados pessoais, que será realizado quando a comprovante de endereço solicitada a você for revisada. O objetivo dessa abordagem é garantir a autenticidade dos documentos fornecidos e combater fraudes.

A comprovante de endereço é mantida durante toda a duração da solicitação.

8.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os dados do cliente específicos para compensação durante a execução do contrato, bem como 12 meses após o envio do pedido de processamento das reclamações.

8.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S e seus provedores de serviços.

8.6 Transferência de dados fora da União Europeia

Os dados relativos ao requerente são comunicados para fins de gestão de reivindicações de indenização a subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecida fora da União Europeia (Senegal e Inglaterra [AS2] [RC3]).

Nesse sentido, apenas dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de compensação serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou Regras Societárias Vinculativas (BCRs).

8.7 Quais direitos os solicitantes têm sobre seus dados e como eles podem ser exercidos?

Os requerentes têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, transportar, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, os solicitantes podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento), acompanhado de seus dados de contato, número do cliente e documentos comprovando sua identidade.

Os candidatos podem enviar a inscrição para os seguintes endereços:

· no endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis-41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

Artigo 9 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E TRIBUNAIS COMPETENTES

Tanto este site quanto os termos e condições de seu uso são regidos pela lei francesa, independentemente do local de uso.

Em caso de disputa, e somente após um pedido escrito enviado ao atendimento ao cliente e cuja resposta não tenha sido satisfatória, o Usuário pode recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

O Usuário também pode encaminhar o caso aos tribunais com jurisdição territorial.

Artigo 10 – Aceitação e modificação dos termos e condições gerais de reembolso

O envio de um pedido de reembolso implica a aceitação total destes Termos e Condições Gerais de Reembolso e sua conformidade.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, a Área de Compensação, os serviços associados, bem como estes Termos e Condições Gerais de Reembolso. Essas mudanças podem resultar especialmente da adição de novos recursos, da remoção ou adaptação de recursos existentes.

As condições aplicáveis serão apresentadas sistematicamente aos Usuários durante cada processo de resgate. Depois, eles terão a opção de aceitá-los para finalizar a solicitação, ou não aceitá-los, caso em que a submissão da solicitação não poderá ser finalizada.

Artigo 11 – Condições específicas para as operações da campanha de pontualidade de 2025

A campanha de reembolso de pontualidade de 2025 consiste em cinco operações separadas.

Para ser elegível ao reembolso, o Usuário deve ter vivido, trabalhado ou estudado em um dos municípios anexos a uma das vias em questão.

O valor do reembolso varia de acordo com o eixo em questão e é calculado de acordo com os pacotes mantidos pelo Usuário durante os meses em que a pontualidade foi inferior a 80%.

A tabela abaixo apresenta os valores que podem ser reembolsados dependendo da situação do usuário: