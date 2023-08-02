Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) - Linha H

TremLinha H

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha H Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) sofreu 8 dias de greve com uma oferta de transporte que fez menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) da linha H. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Andilly
  • Asnières-sur-Oise
  • Attainville
  • Baillet-en-France
  • Bellefontaine
  • Belloy-en-France
  • Béthemont-la-Forêt
  • Bouffémont
  • Bouqueval
  • Châtenay-en-France
  • Chaumontel
  • Chauvry
  • Mourning-la-Barre
  • Domont
  • Écouen
  • Épinay-Champlâtreux
  • Ézanville
  • Fontenay-en-Parisis
  • Groslay
  • Jagny-sous-Bois
  • Lassy
  • Le Mesnil-Aubry
  • Le Plessis-Gassot
  • Le Plessis-Luzarches
  • Luzarches
  • Maffliers
  • Mareil-en-France
  • Margency
  • Colheitas
  • Montlignon
  • Montmagny
  • Montmorency
  • Montsoult
  • Nerville-la-Forêt
  • Noisy-sur-Oise
  • Piscop
  • Saint-Brice-sous-Forêt
  • Saint-Martin-du-Tertre
  • Saint-Prix
  • Sarcelles
  • Seugy
  • Viarms
  • Villaines-sous-Bois
  • Villiers-Adam
  • Villiers-le-Bel
  • Villiers-le-Sec

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro, fevereiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€32,40
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€29,60
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€28,80
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€28,11
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€16,20
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€14,80
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€14,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€14,09
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€8,10
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€7,40
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€7,18
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€7,04
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€16,20
imagine R - Estudante€38,00€14,68
imagine R - Escola€38,00€14,68

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado