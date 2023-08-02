Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) - Linha H
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha H Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) sofreu 8 dias de greve com uma oferta de transporte que fez menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Deuil-Montmagny / Luzarches (via Montsoult-Maffliers) da linha H. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Andilly
- Asnières-sur-Oise
- Attainville
- Baillet-en-France
- Bellefontaine
- Belloy-en-France
- Béthemont-la-Forêt
- Bouffémont
- Bouqueval
- Châtenay-en-France
- Chaumontel
- Chauvry
- Mourning-la-Barre
- Domont
- Écouen
- Épinay-Champlâtreux
- Ézanville
- Fontenay-en-Parisis
- Groslay
- Jagny-sous-Bois
- Lassy
- Le Mesnil-Aubry
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Luzarches
- Maffliers
- Mareil-en-France
- Margency
- Colheitas
- Montlignon
- Montmagny
- Montmorency
- Montsoult
- Nerville-la-Forêt
- Noisy-sur-Oise
- Piscop
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Martin-du-Tertre
- Saint-Prix
- Sarcelles
- Seugy
- Viarms
- Villaines-sous-Bois
- Villiers-Adam
- Villiers-le-Bel
- Villiers-le-Sec
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro, fevereiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€32,40
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€29,60
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€28,80
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€28,11
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€16,20
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€14,80
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€14,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€14,09
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€8,10
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€7,40
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€7,18
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€7,04
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€16,20
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€14,68
|imagine R - Escola
|€38,00
|€14,68
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.