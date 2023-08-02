Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramal Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) - Linha J
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha J Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) passou por 5 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) da linha J. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Ableiges
- Achères
- Aincourt
- Ambleville
- Andrésy
- Argenteuil
- Arnouville-lès-Mantes
- Arthies
- Asnières-sur-Seine
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- Auvers-sur-Oise
- Avernus
- Banthelu
- Bazincourt-sur-Epte
- Bernouville
- Berville
- Bezons
- Bézu-Saint-Éloi
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-Colombes
- Boisemont
- Boissy-l'Aillerie
- Bouafle
- Boubiers
- Bouconvillers
- Boutencourt
- Bréançon
- Breuil-Bois-Robert
- Brignancourt
- Brueil-en-Vexin
- Buchelay
- Buhy
- Carrières-sous-Poissy
- Cergy
- Chambors
- Chanteloup-les-Vignes
- Chapet
- Charmont
- Tanques
- Chaumont-en-Vexin
- Chaussy
- Chavençon
- Cléry-en-Vexin
- Pombas
- Commeny
- Condécourt
- Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Cormeilles-en-Vexin
- Courbevoie
- Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Delincourt
- Drocourt
- Ecquevilly
- Énencourt-Léage
- Ennery
- Epiais-Rhus
- Épone
- Éragny
- Éragny-sur-Epte
- Évecquemont
- Favrieux
- Fay-les-Étangs
- Flacourt
- Flavacourt
- Fleury
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Franconville
- Frémainville
- Frémécourt
- Gaillon-sur-Montcient
- Gargenville
- Genainville
- Génicourt
- Gennevilliers
- Gisors
- Gouzangrez
- Grisy-les-Plâtres
- Guernes
- Guerville
- Guiry-en-Vexin
- Guitrancourt
- Hadancourt le-Haut Clocher
- Haravilliers
- Hardricourt
- Herblay-sur-Seine
- Hérouville-en-Vexin
- Hodent
- Carvão
- Issou
- Jambville
- Jaméricourt
- Jouy-le-Moutier
- Jouy-Mauvoisin
- Juziers
- La Chapelle-en-Vexin
- La Corne-en-Vexin
- La Frette-sur-Seine
- Lainville-en-Vexin
- Lattainville
- Lavilletertre
- Le Bellay-en-Vexin
- O Helm
- Le Perchay
- Le Tertre-Saint-Denis
- Les Mureaux
- Liancourt-Saint-Pierre
- Lierville
- Limay
- Livilliers
- Loconville
- Longnes
- Longness
- Magnanville
- Magny-en-Vexin
- Maisons-Laffitte
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Marinha
- Maudétour-en-Vexin
- Maurecourt
- Medan
- Menucourt
- Meulan-en-Yvelines
- Mézières-sur-Seine
- Mézy-sur-Seine
- Monneville
- Montalet-le-Bois
- Montgeroult
- Montigny-lès-Cormeilles
- Montreuil-sur-Epte
- Morainvilliers
- Moussy
- Neaufles-Saint-Martin
- Neuilly-en-Vexin
- Neuville-sur-Oise
- Nucourt
- Oinville-sur-Montcient
- Omerville
- Orgeval
- Osny
- Perdreauville
- Pontoise
- Porcheville
- Puiseux-Pontoise
- Reilly
- Rosay
- Rosny-sur-Seine
- Sagy
- Sailly
- Saint-Clair-sur-Epte
- Saint-Cyr-en-Arthies
- Saint-Denis-le-Ferment
- Saint-Gervais
- Saint-Martin-la-Garenne
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Santeuil
- Sartrouville
- Seraincourt
- Cuidado
- Tessancourt-sur-Aubette
- Théméricourt
- Theuville
- Thibivillers
- Tourly
- Trie-Château
- Trie-la-Ville
- Triel-sur-Seine
- Nós
- Vauréal
- Vaux-sur-Seine
- Verneuil-sur-Seine
- Vernouillet
- Verde
- Vétheuil
- Vienne-en-Arthies
- Vigny
- Villennes-sur-Seine
- Villers-en-Arthies
- Villette
- Wy-dit-Joli-Village
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€24,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€21,92
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€21,33
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€20,82
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€12,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€10,96
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€10,69
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€10,43
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€6,00
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€5,48
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€5,32
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€5,21
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€12,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€10,87
|imagine R - Escola
|€38,00
|€10,87
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.