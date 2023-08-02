Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramal Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) - Linha J

TremLinha J

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha J Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) passou por 5 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) da linha J. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Ableiges
  • Achères
  • Aincourt
  • Ambleville
  • Andrésy
  • Argenteuil
  • Arnouville-lès-Mantes
  • Arthies
  • Asnières-sur-Seine
  • Aubergenville
  • Auffreville-Brasseuil
  • Auvers-sur-Oise
  • Avernus
  • Banthelu
  • Bazincourt-sur-Epte
  • Bernouville
  • Berville
  • Bezons
  • Bézu-Saint-Éloi
  • Boinville-en-Mantois
  • Boinvilliers
  • Bois-Colombes
  • Boisemont
  • Boissy-l'Aillerie
  • Bouafle
  • Boubiers
  • Bouconvillers
  • Boutencourt
  • Bréançon
  • Breuil-Bois-Robert
  • Brignancourt
  • Brueil-en-Vexin
  • Buchelay
  • Buhy
  • Carrières-sous-Poissy
  • Cergy
  • Chambors
  • Chanteloup-les-Vignes
  • Chapet
  • Charmont
  • Tanques
  • Chaumont-en-Vexin
  • Chaussy
  • Chavençon
  • Cléry-en-Vexin
  • Pombas
  • Commeny
  • Condécourt
  • Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Cormeilles-en-Vexin
  • Courbevoie
  • Courcelles-sur-Viosne
  • Courdimanche
  • Delincourt
  • Drocourt
  • Ecquevilly
  • Énencourt-Léage
  • Ennery
  • Epiais-Rhus
  • Épone
  • Éragny
  • Éragny-sur-Epte
  • Évecquemont
  • Favrieux
  • Fay-les-Étangs
  • Flacourt
  • Flavacourt
  • Fleury
  • Flins-sur-Seine
  • Follainville-Dennemont
  • Fontenay-Mauvoisin
  • Fontenay-Saint-Père
  • Franconville
  • Frémainville
  • Frémécourt
  • Gaillon-sur-Montcient
  • Gargenville
  • Genainville
  • Génicourt
  • Gennevilliers
  • Gisors
  • Gouzangrez
  • Grisy-les-Plâtres
  • Guernes
  • Guerville
  • Guiry-en-Vexin
  • Guitrancourt
  • Hadancourt le-Haut Clocher
  • Haravilliers
  • Hardricourt
  • Herblay-sur-Seine
  • Hérouville-en-Vexin
  • Hodent
  • Carvão
  • Carvão
  • Issou
  • Jambville
  • Jaméricourt
  • Jouy-le-Moutier
  • Jouy-Mauvoisin
  • Juziers
  • La Chapelle-en-Vexin
  • La Corne-en-Vexin
  • La Frette-sur-Seine
  • Lainville-en-Vexin
  • Lattainville
  • Lavilletertre
  • Le Bellay-en-Vexin
  • O Helm
  • Le Perchay
  • Le Tertre-Saint-Denis
  • Les Mureaux
  • Liancourt-Saint-Pierre
  • Lierville
  • Limay
  • Livilliers
  • Loconville
  • Longnes
  • Longness
  • Magnanville
  • Magny-en-Vexin
  • Maisons-Laffitte
  • Mantes-la-Jolie
  • Mantes-la-Ville
  • Marinha
  • Maudétour-en-Vexin
  • Maurecourt
  • Medan
  • Menucourt
  • Meulan-en-Yvelines
  • Mézières-sur-Seine
  • Mézy-sur-Seine
  • Monneville
  • Montalet-le-Bois
  • Montgeroult
  • Montigny-lès-Cormeilles
  • Montreuil-sur-Epte
  • Morainvilliers
  • Moussy
  • Neaufles-Saint-Martin
  • Neuilly-en-Vexin
  • Neuville-sur-Oise
  • Nucourt
  • Oinville-sur-Montcient
  • Omerville
  • Orgeval
  • Osny
  • Perdreauville
  • Pontoise
  • Porcheville
  • Puiseux-Pontoise
  • Reilly
  • Rosay
  • Rosny-sur-Seine
  • Sagy
  • Sailly
  • Saint-Clair-sur-Epte
  • Saint-Cyr-en-Arthies
  • Saint-Denis-le-Ferment
  • Saint-Gervais
  • Saint-Martin-la-Garenne
  • Saint-Ouen-l'Aumône
  • Santeuil
  • Sartrouville
  • Seraincourt
  • Cuidado
  • Tessancourt-sur-Aubette
  • Théméricourt
  • Theuville
  • Thibivillers
  • Tourly
  • Trie-Château
  • Trie-la-Ville
  • Triel-sur-Seine
  • Nós
  • Vauréal
  • Vaux-sur-Seine
  • Verneuil-sur-Seine
  • Vernouillet
  • Verde
  • Vétheuil
  • Vienne-en-Arthies
  • Vigny
  • Villennes-sur-Seine
  • Villers-en-Arthies
  • Villette
  • Wy-dit-Joli-Village

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€24,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€21,92
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€21,33
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€20,82
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€12,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€10,96
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€10,69
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€10,43
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€6,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€5,48
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€5,32
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€5,21
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€12,00
imagine R - Estudante€38,00€10,87
imagine R - Escola€38,00€10,87

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado