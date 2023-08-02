Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramal Gisors e Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) - Linha J

Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5 €84,10 €24,00

Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3 €76,70 €21,92

Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4 €74,70 €21,33

Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5 €72,90 €20,82

Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5 €42,05 €12,00

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3 €38,35 €10,96

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4 €37,35 €10,69

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5 €36,45 €10,43

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5 €21,00 €6,00

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3 €19,20 €5,48

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4 €18,70 €5,32

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5 €18,20 €5,21

Preços Anuais para Idosos da Navigo €42,05 €12,00

imagine R - Estudante €38,00 €10,87