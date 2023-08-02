Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) - Linha J

TremLinha J

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha J Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) sofreu 3 dias de greve, com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) da linha J. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Achères
  • Aigremont
  • Aincourt
  • Ambleville
  • Amenucourt
  • Andrésy
  • Argenteuil
  • Arnouville-lès-Mantes
  • Asnières-sur-Seine
  • Aubergenville
  • Auffreville-Brasseuil
  • Bennecourt
  • Bezons
  • Blaru
  • Boinville-en-Mantois
  • Boinvilliers
  • Bois-Colombes
  • Boisemont
  • Bois-Jérôme-Saint-Ouen
  • Boissy-Mauvoisin
  • Bonnières-sur-Seine
  • Bouafle
  • Bray-et-Lû
  • Breuil-Bois-Robert
  • Bréval
  • Brueil-en-Vexin
  • Buchelay
  • Carrières-sous-Poissy
  • Carrières-sur-Seine
  • Chambourcy
  • Chanteloup-les-Vignes
  • Chapet
  • Chatou
  • Chaufour-lès-Bonnières
  • Chaussy
  • Cherence
  • Pombas
  • Condécourt
  • Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Courbevoie
  • Cravent
  • Croisy-sur-Eure
  • Dammartin-en-Serve
  • Douains
  • Drocourt
  • Ecquevilly
  • Épone
  • Évecquemont
  • Favrieux
  • Flacourt
  • Flins-sur-Seine
  • Follainville-Dennemont
  • Fontenay-Mauvoisin
  • Fontenay-Saint-Père
  • Freneuse
  • Gaillon-sur-Montcient
  • Gargenville
  • Genainville
  • Gennevilliers
  • Giverny
  • Gommecourt
  • Guernes
  • Guerville
  • Guitrancourt
  • Hardricourt
  • Haute-Isle
  • Herblay-sur-Seine
  • Carvão
  • Houlbec-Cocherel
  • Issou
  • Jouy-Mauvoisin
  • Juziers
  • La Chapelle-Longueville
  • La Frette-sur-Seine
  • La Heunière
  • La Roche-Guyon
  • La Villeneuve-en-Chevrie
  • Lainville-en-Vexin
  • Le Mesnil-le-Roi
  • Le Tertre-Saint-Denis
  • Le Vésinet
  • Les Mureaux
  • Limay
  • Limetz-Villez
  • Lommoye
  • Longnes
  • Magnanville
  • Maisons-Laffitte
  • Mantes-la-Jolie
  • Mantes-la-Ville
  • Maudétour-en-Vexin
  • Maurecourt
  • Medan
  • Ménerville
  • Ménilles
  • Menucourt
  • Mercéria
  • Méricourt
  • Meulan-en-Yvelines
  • Mézières-sur-Seine
  • Mézy-sur-Seine
  • Colheita
  • Montesson
  • Montigny-lès-Cormeilles
  • Montreuil-sur-Epte
  • Morainvilliers
  • Mousseaux-sur-Seine
  • Neauphlette
  • Notre-Dame-de-la-Mer
  • Oinville-sur-Montcient
  • Omerville
  • Orgeval
  • Pacy-sur-Eure
  • Perdreauville
  • Poissy
  • Porcheville
  • Pressagny-l'Orgueilleux
  • Rolleboise
  • Rosay
  • Rosny-sur-Seine
  • Sailly
  • Saint-Cyr-en-Arthies
  • Sainte-Geneviève-lès-Gasny
  • Saint-Germain-en-Laye
  • Saint-Illiers-la-Ville
  • Saint-Illiers-le-Bois
  • Saint-Marcel
  • Saint-Martin-la-Garenne
  • Saint-Vincent-des-Bois
  • Sartrouville
  • Cuidado
  • Tessancourt-sur-Aubette
  • Triel-sur-Seine
  • Vaux-sur-Eure
  • Vaux-sur-Seine
  • Verneuil-sur-Seine
  • Vernon
  • Vernouillet
  • Verde
  • Vétheuil
  • Vienne-en-Arthies
  • Villennes-sur-Seine
  • Villers-en-Arthies
  • Villette

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€10,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€9,12
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€8,88
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€8,67
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€5,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€4,56
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€4,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€4,33
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€2,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€2,28
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€2,22
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€2,16
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€5,00
imagine R - Estudante€38,00€4,52
imagine R - Escola€38,00€4,52

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado