Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) - Linha J
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha J Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) sofreu 3 dias de greve, com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Vernon Giverny / Asnières-sur-Seine (via Mantes-la-Jolie e Poissy) da linha J. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Achères
- Aigremont
- Aincourt
- Ambleville
- Amenucourt
- Andrésy
- Argenteuil
- Arnouville-lès-Mantes
- Asnières-sur-Seine
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- Bennecourt
- Bezons
- Blaru
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-Colombes
- Boisemont
- Bois-Jérôme-Saint-Ouen
- Boissy-Mauvoisin
- Bonnières-sur-Seine
- Bouafle
- Bray-et-Lû
- Breuil-Bois-Robert
- Bréval
- Brueil-en-Vexin
- Buchelay
- Carrières-sous-Poissy
- Carrières-sur-Seine
- Chambourcy
- Chanteloup-les-Vignes
- Chapet
- Chatou
- Chaufour-lès-Bonnières
- Chaussy
- Cherence
- Pombas
- Condécourt
- Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Courbevoie
- Cravent
- Croisy-sur-Eure
- Dammartin-en-Serve
- Douains
- Drocourt
- Ecquevilly
- Épone
- Évecquemont
- Favrieux
- Flacourt
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Freneuse
- Gaillon-sur-Montcient
- Gargenville
- Genainville
- Gennevilliers
- Giverny
- Gommecourt
- Guernes
- Guerville
- Guitrancourt
- Hardricourt
- Haute-Isle
- Herblay-sur-Seine
- Carvão
- Houlbec-Cocherel
- Issou
- Jouy-Mauvoisin
- Juziers
- La Chapelle-Longueville
- La Frette-sur-Seine
- La Heunière
- La Roche-Guyon
- La Villeneuve-en-Chevrie
- Lainville-en-Vexin
- Le Mesnil-le-Roi
- Le Tertre-Saint-Denis
- Le Vésinet
- Les Mureaux
- Limay
- Limetz-Villez
- Lommoye
- Longnes
- Magnanville
- Maisons-Laffitte
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Maudétour-en-Vexin
- Maurecourt
- Medan
- Ménerville
- Ménilles
- Menucourt
- Mercéria
- Méricourt
- Meulan-en-Yvelines
- Mézières-sur-Seine
- Mézy-sur-Seine
- Colheita
- Montesson
- Montigny-lès-Cormeilles
- Montreuil-sur-Epte
- Morainvilliers
- Mousseaux-sur-Seine
- Neauphlette
- Notre-Dame-de-la-Mer
- Oinville-sur-Montcient
- Omerville
- Orgeval
- Pacy-sur-Eure
- Perdreauville
- Poissy
- Porcheville
- Pressagny-l'Orgueilleux
- Rolleboise
- Rosay
- Rosny-sur-Seine
- Sailly
- Saint-Cyr-en-Arthies
- Sainte-Geneviève-lès-Gasny
- Saint-Germain-en-Laye
- Saint-Illiers-la-Ville
- Saint-Illiers-le-Bois
- Saint-Marcel
- Saint-Martin-la-Garenne
- Saint-Vincent-des-Bois
- Sartrouville
- Cuidado
- Tessancourt-sur-Aubette
- Triel-sur-Seine
- Vaux-sur-Eure
- Vaux-sur-Seine
- Verneuil-sur-Seine
- Vernon
- Vernouillet
- Verde
- Vétheuil
- Vienne-en-Arthies
- Villennes-sur-Seine
- Villers-en-Arthies
- Villette
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€10,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€9,12
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€8,88
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€8,67
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€5,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€4,56
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€4,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€4,33
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€2,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€2,28
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€2,22
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€2,16
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€5,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€4,52
|imagine R - Escola
|€38,00
|€4,52
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.