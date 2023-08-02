Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramal Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois - Linha K
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois da linha K sofreu 3 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois da linha K. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Auger-Saint-Vincent
- Aulnay-sous-Bois
- Boissy-Fresnoy
- Charny
- Claye-Souilly
- Compans
- Crépy-en-Valois
- Cuisy
- Dammartin-en-Goële
- Duvy
- Ermenonville
- Eve
- Preguiçoso
- Forfry
- Gesvres-le-Chapitre
- Gondreville
- Gressy
- Iverny
- Juilly
- Lagny-le-sec
- Le Mesnil-Amelot
- Le Plessis-aux-Bois
- Le Plessis-Belleville
- Le Plessis-l'Évêque
- Lévignen
- Longperrier
- Marchémoret
- Marcilly
- Bagunçado
- Mitry-Mory
- Montagny-Sainte-Félicité
- Montgé-en-Goële
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- Nanteuil-le-Haudouin
- Nantouillet
- Oissery
- Ormoy-villers
- Othis
- Péroy-les-Gombries
- Rosières
- Rouville
- Rouvres
- Russy-Bémont
- Saint-Mard
- Saint-Mesmes
- Saint-Pathus
- Saint-Soupplets
- Séry-Magneval
- Bobinho-le-Long
- Thieux
- Vaumoise
- Versigny
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villeparisis
- Villeroy
- Vinantes
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€10,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€9,12
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€8,88
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€8,67
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€5,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€4,56
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€4,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€4,33
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€2,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€2,28
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€2,22
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€2,16
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€5,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€4,52
|imagine R - Escola
|€38,00
|€4,52
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.