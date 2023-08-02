Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramal Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois - Linha K

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois da linha K sofreu 3 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Crépy-en-Valois / Aulnay-sous-Bois da linha K. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Auger-Saint-Vincent
  • Aulnay-sous-Bois
  • Boissy-Fresnoy
  • Charny
  • Claye-Souilly
  • Compans
  • Crépy-en-Valois
  • Cuisy
  • Dammartin-en-Goële
  • Duvy
  • Ermenonville
  • Eve
  • Preguiçoso
  • Forfry
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Gondreville
  • Gressy
  • Iverny
  • Juilly
  • Lagny-le-sec
  • Le Mesnil-Amelot
  • Le Plessis-aux-Bois
  • Le Plessis-Belleville
  • Le Plessis-l'Évêque
  • Lévignen
  • Longperrier
  • Marchémoret
  • Marcilly
  • Bagunçado
  • Mitry-Mory
  • Montagny-Sainte-Félicité
  • Montgé-en-Goële
  • Moussy-le-Neuf
  • Moussy-le-Vieux
  • Nanteuil-le-Haudouin
  • Nantouillet
  • Oissery
  • Ormoy-villers
  • Othis
  • Péroy-les-Gombries
  • Rosières
  • Rouville
  • Rouvres
  • Russy-Bémont
  • Saint-Mard
  • Saint-Mesmes
  • Saint-Pathus
  • Saint-Soupplets
  • Séry-Magneval
  • Bobinho-le-Long
  • Thieux
  • Vaumoise
  • Versigny
  • Villeneuve-sous-Dammartin
  • Villeparisis
  • Villeroy
  • Vinantes

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€10,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€9,12
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€8,88
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€8,67
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€5,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€4,56
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€4,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€4,33
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€2,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€2,28
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€2,22
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€2,16
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€5,00
imagine R - Estudante€38,00€4,52
imagine R - Escola€38,00€4,52

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado