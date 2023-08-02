Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramais Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Ramificações da Linha L

O ramal Saint-Nom-la-Bretèche e Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois e o ramal Cergy le Haut / Clichy-Levallois estão agrupados em uma única operação de reembolso: Saint-Nom-la-Bretèche – Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.

Esses ramais da linha L sofreram 3 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito a reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a essas filiais.

Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.