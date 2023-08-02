Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramais Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Ramificações da Linha L

TremLinha L

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal Saint-Nom-la-Bretèche e Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois e o ramal Cergy le Haut / Clichy-Levallois estão agrupados em uma única operação de reembolso: Saint-Nom-la-Bretèche – Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.

Esses ramais da linha L sofreram 3 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito a reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a essas filiais.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista das comunas que estão ligadas aos ramos Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut da linha L. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Ableiges
  • Achères
  • Aigremont
  • Andrésy
  • Asnières-sur-Seine
  • Bailly
  • Bezons
  • Bois-Colombes
  • Boisemont
  • Boissy-l'Aillerie
  • Bougival
  • Buc
  • Carrières-sous-Poissy
  • Carrières-sur-Seine
  • Cergy
  • Chambourcy
  • Chanteloup-les-Vignes
  • Chatou
  • Chavenay
  • Chaville
  • Clichê
  • Pombas
  • Condécourt
  • Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Courbevoie
  • Courcelles-sur-Viosne
  • Courdimanche
  • Croissy-sur-Seine
  • Éragny
  • Évecquemont
  • Feucherolles
  • Fontenay-le-Fleury
  • Garches
  • Herblay-sur-Seine
  • Carvão
  • Jouy-le-Moutier
  • La Celle-Saint-Cloud
  • La Frette-sur-Seine
  • La Garenne-Colombes
  • Le Chesnay-Rocquencourt
  • Le Mesnil-le-Roi
  • Le Pecq
  • O Port-Marly
  • Le Vésinet
  • L'Étang-la-Ville
  • Levallois-Perret
  • Louveciennes
  • Maisons-Laffitte
  • Mareil-Marly
  • Marly-le-Roi
  • Marnes-la-Coquette
  • Maurecourt
  • Menucourt
  • Montesson
  • Montgeroult
  • Montigny-lès-Cormeilles
  • Nanterre
  • Neuville-sur-Oise
  • Noisesy-le-Roi
  • Osny
  • Pierrelaye
  • Poissy
  • Pontoise
  • Puiseux-Pontoise
  • Puteaux
  • Rennemoulin
  • Malmaison
  • Sagy
  • Saint-Cloud
  • Saint-Cyr-l'École
  • Saint-Germain-en-Laye
  • Saint-Nom-la-Bretèche
  • Saint-Ouen-l'Aumône
  • Sartrouville
  • Sèvres
  • Suresnes
  • Tessancourt-sur-Aubette
  • Triel-sur-Seine
  • Vaucresson
  • Vauréal
  • Vaux-sur-Seine
  • Vélizy-Villacoublay
  • Versalhes
  • Ville-d'Avray
  • Villepreux
  • Viroflay

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nessas filiais, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€10,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€9,12
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€8,88
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€8,67
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€5,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€4,56
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€4,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€4,33
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€2,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€2,28
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€2,22
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€2,16
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€5,00
imagine R - Estudante€38,00€4,52
imagine R - Escola€38,00€4,52

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado