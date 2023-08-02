Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramais Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Ramificações da Linha L
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal Saint-Nom-la-Bretèche e Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois e o ramal Cergy le Haut / Clichy-Levallois estão agrupados em uma única operação de reembolso: Saint-Nom-la-Bretèche – Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.
Esses ramais da linha L sofreram 3 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito a reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a essas filiais.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista das comunas que estão ligadas aos ramos Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut da linha L. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Ableiges
- Achères
- Aigremont
- Andrésy
- Asnières-sur-Seine
- Bailly
- Bezons
- Bois-Colombes
- Boisemont
- Boissy-l'Aillerie
- Bougival
- Buc
- Carrières-sous-Poissy
- Carrières-sur-Seine
- Cergy
- Chambourcy
- Chanteloup-les-Vignes
- Chatou
- Chavenay
- Chaville
- Clichê
- Pombas
- Condécourt
- Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Courbevoie
- Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Croissy-sur-Seine
- Éragny
- Évecquemont
- Feucherolles
- Fontenay-le-Fleury
- Garches
- Herblay-sur-Seine
- Carvão
- Jouy-le-Moutier
- La Celle-Saint-Cloud
- La Frette-sur-Seine
- La Garenne-Colombes
- Le Chesnay-Rocquencourt
- Le Mesnil-le-Roi
- Le Pecq
- O Port-Marly
- Le Vésinet
- L'Étang-la-Ville
- Levallois-Perret
- Louveciennes
- Maisons-Laffitte
- Mareil-Marly
- Marly-le-Roi
- Marnes-la-Coquette
- Maurecourt
- Menucourt
- Montesson
- Montgeroult
- Montigny-lès-Cormeilles
- Nanterre
- Neuville-sur-Oise
- Noisesy-le-Roi
- Osny
- Pierrelaye
- Poissy
- Pontoise
- Puiseux-Pontoise
- Puteaux
- Rennemoulin
- Malmaison
- Sagy
- Saint-Cloud
- Saint-Cyr-l'École
- Saint-Germain-en-Laye
- Saint-Nom-la-Bretèche
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Sartrouville
- Sèvres
- Suresnes
- Tessancourt-sur-Aubette
- Triel-sur-Seine
- Vaucresson
- Vauréal
- Vaux-sur-Seine
- Vélizy-Villacoublay
- Versalhes
- Ville-d'Avray
- Villepreux
- Viroflay
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nessas filiais, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€10,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€9,12
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€8,88
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€8,67
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€5,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€4,56
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€4,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€4,33
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€2,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€2,28
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€2,22
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€2,16
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€5,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€4,52
|imagine R - Escola
|€38,00
|€4,52
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.