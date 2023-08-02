Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff - Linha N

TremLinha N

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha N Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff sofreu 4 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica as comunas que estão ligadas ao ramal Malakoff de Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves da linha N. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Abundante
  • Adainville
  • Allainville
  • Andelu
  • Arnouville-les-Mantes
  • Aubergenville
  • Auffreville-Brasseuil
  • Aulnay-sur-Mauldre
  • Auteuil
  • Autouillet
  • Bailly
  • Bazainville
  • Bazemont
  • Bazoches-sur-Guyonne
  • Béhoust
  • Berchères-sur-Vesgre
  • Beynes
  • Boinville-en-Mantois
  • Boinvilliers
  • Bois-d'Arcy
  • Bushels
  • Boissy-en-Drouais
  • Boissy-sans-Avoir
  • Bonnières-sur-Seine
  • Bouafle
  • Billancourt
  • Buzzed
  • Boutigny-Prouais
  • Breuil-Bois-Robert
  • Cerveja
  • Brueil-en-Vexin
  • Buc
  • Buchelay
  • Chapet
  • Chestnutcourt
  • Châtillon
  • Chavenay
  • Chaville
  • Cherisy
  • Civry-la-Forêt
  • Clamart
  • Condé-sur-Vesgre
  • Urgente
  • Urgente
  • Crespières
  • Dammartin-en-Serve
  • Dannemarie
  • Davron
  • Dreux
  • Eclusas
  • Ecquevilly
  • Élancourt
  • Épone
  • Favrieux
  • Feucherolles
  • Flacourt
  • Flexanville
  • Flins-Neuve-Eglise
  • Flins-sur-Seine
  • Follainville-Dennemont
  • Fontenay-le-Fleury
  • Fontenay-Mauvoisin
  • Fontenay-Saint-Père
  • Galluis
  • Gambais
  • Gambaiseuil
  • Fiadores
  • Garancières-en-Drouais
  • Gargenville
  • Garnay
  • Germainville
  • Pincéis
  • Goussainville
  • Goussonville
  • Garota
  • Gressey
  • Grosrouvre
  • Guernes
  • Guerville
  • Guitrancourt
  • Guyancourt
  • Hargeville
  • Havelu
  • Herbeville
  • Houdan
  • Issou
  • Issy-les-Moulineaux
  • Jouars-Pontchartrain
  • Jouy-en-Josas
  • Jouy-Mauvoisin
  • Jumeauville
  • Juziers
  • La Chapelle-Forainvilliers
  • O Penhasco
  • A Hauteville
  • La Queue-les-Yvelines
  • Le Chesnay-Rocquencourt
  • O Tartre-Gaudran
  • Le Tertre-Saint-Denis
  • Le Tremblay-sur-Mauldre
  • Les Alluets-le-Roi
  • Les Clayes-sous-Bois
  • Les Loges-en-Josas
  • Les Mesnuls
  • Limay
  • Longnes
  • Louvilliers-en-Drouais
  • Luray
  • Magnanville
  • Malakoff
  • Mantes-la-Jolie
  • Mantes-la-Ville
  • Marchezais
  • Marcq
  • Mareil-le-Guyon
  • Mareil-sur-Mauldre
  • Marville-Moutiers-Brûle
  • Maule
  • Maule
  • Maulette
  • Maurepas
  • Méré
  • Meudon
  • Mézières-en-Drouais
  • Mézières-sur-Seine
  • Millemont
  • Mondreville
  • Montainville
  • Montchauvet
  • Montfort-l'Amaury
  • Montigny-le-Bretonneux
  • Montreuil
  • Morainvilliers
  • Mulcent
  • Neauphle-le-Château
  • Neauphle-le-Vieux
  • Nézel
  • Noisesy-le-Roi
  • Orgerus
  • Orgeval
  • Orvilliers
  • Osmoy
  • Perdreauville
  • Prazer
  • Porcheville
  • Prunay-le-Temple
  • Rennemoulin
  • Richebourg
  • Rolleboise
  • Rosay
  • Rosny-sur-Seine
  • Saint-Cloud
  • Saint-Cyr-l'École
  • Sainte-Gemme-Moronval
  • Saint-Germain-de-la-Grange
  • Saint-Léger-en-Yvelines
  • Saint-Lubin-de-la-Haye
  • Saint-Martin-des-Champs
  • Saint-Nom-la-Bretèche
  • Saint-Ouen-Marchefroy
  • Saint-Rémy-l'Honoré
  • Saulx-Marchais
  • Septeuil
  • Serville
  • Sèvres
  • Cuidado
  • Tacoignières
  • Thiverval-Grignon
  • Thoiry
  • Tilly
  • Toussus-le-Noble
  • Portas
  • Vanves
  • Vélizy-Villacoublay
  • Vernouillet
  • Versalhes
  • Verde
  • Vert-en-Drouais
  • Vicq
  • Villepreux
  • Villette
  • Villiers-le-Mahieu
  • Villiers-Saint-Frédéric
  • Viroflay
  • Voisins-le-Bretonneux

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€21,20
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€19,36
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€18,84
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€18,39
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€10,60
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€9,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€9,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€9,21
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€5,30
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€4,84
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€4,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€4,60
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€10,60
imagine R - Estudante€38,00€9,60
imagine R - Escola€38,00€9,60

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado