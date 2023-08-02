Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff - Linha N
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha N Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves Malakoff sofreu 4 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica as comunas que estão ligadas ao ramal Malakoff de Dreux e Mantes-la-Jolie / Vanves da linha N. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Abundante
- Adainville
- Allainville
- Andelu
- Arnouville-les-Mantes
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- Aulnay-sur-Mauldre
- Auteuil
- Autouillet
- Bailly
- Bazainville
- Bazemont
- Bazoches-sur-Guyonne
- Béhoust
- Berchères-sur-Vesgre
- Beynes
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-d'Arcy
- Bushels
- Boissy-en-Drouais
- Boissy-sans-Avoir
- Bonnières-sur-Seine
- Bouafle
- Billancourt
- Buzzed
- Boutigny-Prouais
- Breuil-Bois-Robert
- Cerveja
- Brueil-en-Vexin
- Bû
- Buc
- Buchelay
- Chapet
- Chestnutcourt
- Châtillon
- Chavenay
- Chaville
- Cherisy
- Civry-la-Forêt
- Clamart
- Condé-sur-Vesgre
- Urgente
- Urgente
- Crespières
- Dammartin-en-Serve
- Dannemarie
- Davron
- Dreux
- Eclusas
- Ecquevilly
- Élancourt
- Épone
- Favrieux
- Feucherolles
- Flacourt
- Flexanville
- Flins-Neuve-Eglise
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-le-Fleury
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Galluis
- Gambais
- Gambaiseuil
- Fiadores
- Garancières-en-Drouais
- Gargenville
- Garnay
- Germainville
- Pincéis
- Goussainville
- Goussonville
- Garota
- Gressey
- Grosrouvre
- Guernes
- Guerville
- Guitrancourt
- Guyancourt
- Hargeville
- Havelu
- Herbeville
- Houdan
- Issou
- Issy-les-Moulineaux
- Jouars-Pontchartrain
- Jouy-en-Josas
- Jouy-Mauvoisin
- Jumeauville
- Juziers
- La Chapelle-Forainvilliers
- O Penhasco
- A Hauteville
- La Queue-les-Yvelines
- Le Chesnay-Rocquencourt
- O Tartre-Gaudran
- Le Tertre-Saint-Denis
- Le Tremblay-sur-Mauldre
- Les Alluets-le-Roi
- Les Clayes-sous-Bois
- Les Loges-en-Josas
- Les Mesnuls
- Limay
- Longnes
- Louvilliers-en-Drouais
- Luray
- Magnanville
- Malakoff
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Marchezais
- Marcq
- Mareil-le-Guyon
- Mareil-sur-Mauldre
- Marville-Moutiers-Brûle
- Maule
- Maule
- Maulette
- Maurepas
- Méré
- Meudon
- Mézières-en-Drouais
- Mézières-sur-Seine
- Millemont
- Mondreville
- Montainville
- Montchauvet
- Montfort-l'Amaury
- Montigny-le-Bretonneux
- Montreuil
- Morainvilliers
- Mulcent
- Neauphle-le-Château
- Neauphle-le-Vieux
- Nézel
- Noisesy-le-Roi
- Orgerus
- Orgeval
- Orvilliers
- Osmoy
- Perdreauville
- Prazer
- Porcheville
- Prunay-le-Temple
- Rennemoulin
- Richebourg
- Rolleboise
- Rosay
- Rosny-sur-Seine
- Saint-Cloud
- Saint-Cyr-l'École
- Sainte-Gemme-Moronval
- Saint-Germain-de-la-Grange
- Saint-Léger-en-Yvelines
- Saint-Lubin-de-la-Haye
- Saint-Martin-des-Champs
- Saint-Nom-la-Bretèche
- Saint-Ouen-Marchefroy
- Saint-Rémy-l'Honoré
- Saulx-Marchais
- Septeuil
- Serville
- Sèvres
- Cuidado
- Tacoignières
- Thiverval-Grignon
- Thoiry
- Tilly
- Toussus-le-Noble
- Portas
- Vanves
- Vélizy-Villacoublay
- Vernouillet
- Versalhes
- Verde
- Vert-en-Drouais
- Vicq
- Villepreux
- Villette
- Villiers-le-Mahieu
- Villiers-Saint-Frédéric
- Viroflay
- Voisins-le-Bretonneux
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€21,20
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€19,36
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€18,84
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€18,39
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€10,60
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€9,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€9,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€9,21
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€5,30
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€4,84
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€4,70
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€4,60
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€10,60
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€9,60
|imagine R - Escola
|€38,00
|€9,60
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.