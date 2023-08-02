Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Château-Thierry / Meaux - Linha P

TremLinha P

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal Château-Thierry / Meaux da linha P sofreu 1 dia de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista de municípios que estão ligados ao ramal Château-Thierry / Meaux da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Armentières-en-Brie
  • Azy-sur-Marne
  • Barcy
  • Bassevelle
  • Bellot
  • Bézu-le-Guéry
  • Blesmes
  • Boitron
  • Bonneil
  • Boutigny
  • Metais
  • Bussières
  • Celles-lès-Condé
  • Chambry
  • Chamigny
  • Changis-sur-Marne
  • Charly-sur-Marne
  • Charmentray
  • Charters
  • Château-Thierry
  • Chauconin-Neufmontiers
  • Chézy-sur-Marne
  • Chierry
  • Citry
  • Cocherel
  • Condé-en-Brie
  • Congis-sur-Thérouanne
  • Connigis
  • Coupru
  • Courboin
  • Crégy-lès-Meaux
  • Crézancy
  • Crouttes-sur-Marne
  • Dhuisy
  • Tamptin
  • Don
  • Douy-la-Ramée
  • Essises
  • Essômes-sur-Marne
  • Étampes-sur-Marne
  • Étrépilly
  • Forfry
  • Fossoy
  • Fublaines
  • Germigny-l'Évêque
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Glândula
  • Hondevillers
  • Isles-les-Meldeuses
  • Isles-lès-Villenoy
  • Jaignes
  • Jouarre
  • La Chapelle-sur-Chézy
  • La Ferté-sous-Jouarre
  • A Trestory
  • Lizy-sur-Ourcq
  • Luzancia
  • Marcilly
  • Mareuil-lès-Meaux
  • Mary-sur-Marne
  • Meaux
  • Méry-sur-Marne
  • Mézy-Moulins
  • Montceaux-lès-Meaux
  • Montfaucon
  • Monthyon
  • Mont-Saint-Père
  • Nanteuil-lès-Meaux
  • Nanteuil-sur-Marne
  • Nesles-la-Montagne
  • Nogentel
  • Nogent-l'Artaud
  • Ocquerre
  • Orly-sur-Morin
  • Pavimentação
  • Penchard
  • Pierre-Levée
  • Poincy
  • Quincy-Voisins
  • Rebais
  • Reuil-en-Brie
  • Romeny-sur-Marne
  • Rozoy-Bellevalle
  • Saâcy-sur-Marne
  • Sablonnières
  • Saint-Cyr-sur-Morin
  • Saint-Denis-lès-Rebais
  • Sainte-Aulde
  • Saint-Eugène
  • Saint-Fiacre
  • Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
  • Saint-Léger
  • Saint-Ouen-sur-Morin
  • Sammeron
  • Saulchery
  • Sete-Feitiços
  • Signy-Signets
  • Tancrou
  • Trilbardou
  • Trilport
  • Ussy-sur-Marne
  • Varreddes
  • Vendrest
  • Verdelot
  • Verdilly
  • Vívido
  • Vignely
  • Villemareuil
  • Villeneuve-sur-Bellot
  • Villenoy
  • Villeroy
  • Villiers-Saint-Denis

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€10,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€9,12
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€8,88
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€8,67
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€5,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€4,56
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€4,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€4,33
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€2,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€2,28
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€2,22
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€2,16
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€5,00
imagine R - Estudante€38,00€4,52
imagine R - Escola€38,00€4,52

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
