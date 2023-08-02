Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Château-Thierry / Meaux - Linha P
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal Château-Thierry / Meaux da linha P sofreu 1 dia de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista de municípios que estão ligados ao ramal Château-Thierry / Meaux da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Armentières-en-Brie
- Azy-sur-Marne
- Barcy
- Bassevelle
- Bellot
- Bézu-le-Guéry
- Blesmes
- Boitron
- Bonneil
- Boutigny
- Metais
- Bussières
- Celles-lès-Condé
- Chambry
- Chamigny
- Changis-sur-Marne
- Charly-sur-Marne
- Charmentray
- Charters
- Château-Thierry
- Chauconin-Neufmontiers
- Chézy-sur-Marne
- Chierry
- Citry
- Cocherel
- Condé-en-Brie
- Congis-sur-Thérouanne
- Connigis
- Coupru
- Courboin
- Crégy-lès-Meaux
- Crézancy
- Crouttes-sur-Marne
- Dhuisy
- Tamptin
- Don
- Douy-la-Ramée
- Essises
- Essômes-sur-Marne
- Étampes-sur-Marne
- Étrépilly
- Forfry
- Fossoy
- Fublaines
- Germigny-l'Évêque
- Gesvres-le-Chapitre
- Glândula
- Hondevillers
- Isles-les-Meldeuses
- Isles-lès-Villenoy
- Jaignes
- Jouarre
- La Chapelle-sur-Chézy
- La Ferté-sous-Jouarre
- A Trestory
- Lizy-sur-Ourcq
- Luzancia
- Marcilly
- Mareuil-lès-Meaux
- Mary-sur-Marne
- Meaux
- Méry-sur-Marne
- Mézy-Moulins
- Montceaux-lès-Meaux
- Montfaucon
- Monthyon
- Mont-Saint-Père
- Nanteuil-lès-Meaux
- Nanteuil-sur-Marne
- Nesles-la-Montagne
- Nogentel
- Nogent-l'Artaud
- Ocquerre
- Orly-sur-Morin
- Pavimentação
- Penchard
- Pierre-Levée
- Poincy
- Quincy-Voisins
- Rebais
- Reuil-en-Brie
- Romeny-sur-Marne
- Rozoy-Bellevalle
- Saâcy-sur-Marne
- Sablonnières
- Saint-Cyr-sur-Morin
- Saint-Denis-lès-Rebais
- Sainte-Aulde
- Saint-Eugène
- Saint-Fiacre
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
- Saint-Léger
- Saint-Ouen-sur-Morin
- Sammeron
- Saulchery
- Sete-Feitiços
- Signy-Signets
- Tancrou
- Trilbardou
- Trilport
- Ussy-sur-Marne
- Varreddes
- Vendrest
- Verdelot
- Verdilly
- Vívido
- Vignely
- Villemareuil
- Villeneuve-sur-Bellot
- Villenoy
- Villeroy
- Villiers-Saint-Denis
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€10,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€9,12
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€8,88
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€8,67
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€5,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€4,56
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€4,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€4,33
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€2,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€2,28
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€2,22
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€2,16
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€5,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€4,52
|imagine R - Escola
|€38,00
|€4,52
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.