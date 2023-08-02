Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Coulommiers / Tournan - Linha P
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha P Coulommiers / Tournan sofreu 5 dias de greve, com uma oferta de transporte realizada a menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Coulommiers / Tournan da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Amillis
- Aulnoy
- Beautheil-Saints
- Bernay-Vilbert
- Beton-Bazoches
- Boissy-le-Châtel
- Chailly-en-Brie
- Chartronges
- Châtres
- Chauffry
- Chaumes-en-Brie
- Chevy
- Chevry-Cossigny
- Choisy-en-Brie
- Coubert
- Coulommiers
- Courquetaine
- Crèvecœur-en-Brie
- Dagny
- Dammartin-sur-Tigeaux
- Don
- Faremoutiers
- Favières
- Fontenay-Trésigny
- Frétoy
- Giremoutiers
- Gretz-Armainvilliers
- Guérard
- Highleaf
- Jouarre
- Jouy-le-Châtel
- Jouy-sur-Morin
- La Celle-sur-Morin
- La Chapelle-Iger
- La Chapelle-Moutils
- La Ferté-Gaucher
- A Casa Alta
- La Houssaye-en-Brie
- Le Plessis-Feu-Aussoux
- As Capelas Bourbon
- Lescherolles
- Leudon-en-Brie
- Liverdy-en-Brie
- Lumigny-Nesles-Ormeaux
- Maisoncelles-en-Brie
- Marles-en-Brie
- Marolles-en-Brie
- Mauperthuis
- Meilleray
- Montdauphin
- Montenils
- Montolivet
- Deathdeer
- Mouroux
- Neufmoutiers-en-Brie
- Pézarches
- Pierre-Levée
- Plessis-Feu-Aussoux
- Maçã
- Presles-en-Brie
- Rebais
- Rozay-en-Brie
- Santo Agostinho
- Saint-Barthélemy
- Saint-Denis-lès-Rebais
- Saint-Germain-sous-Doue
- Saint-Léger
- Saint-Mars-Vieux-Maisons
- Saint-Martin-des-Champs
- Saint-Rémy-la-Vanne
- Saint-Siméon
- Sancy
- Tigeaux
- Touquin
- Tournan-en-Brie
- Vaudoy-en-Brie
- Villeneuve-le-Comte
- Voinsles
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€24,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€21,92
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€21,33
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€20,82
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€12,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€10,96
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€10,69
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€10,43
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€6,00
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€5,48
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€5,32
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€5,21
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€12,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€10,87
|imagine R - Escola
|€38,00
|€10,87
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.