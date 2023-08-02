Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Coulommiers / Tournan - Linha P

TremLinha P

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha P Coulommiers / Tournan sofreu 5 dias de greve, com uma oferta de transporte realizada a menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Coulommiers / Tournan da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Amillis
  • Aulnoy
  • Beautheil-Saints
  • Bernay-Vilbert
  • Beton-Bazoches
  • Boissy-le-Châtel
  • Chailly-en-Brie
  • Chartronges
  • Châtres
  • Chauffry
  • Chaumes-en-Brie
  • Chevy
  • Chevry-Cossigny
  • Choisy-en-Brie
  • Coubert
  • Coulommiers
  • Courquetaine
  • Crèvecœur-en-Brie
  • Dagny
  • Dammartin-sur-Tigeaux
  • Don
  • Faremoutiers
  • Favières
  • Fontenay-Trésigny
  • Frétoy
  • Giremoutiers
  • Gretz-Armainvilliers
  • Guérard
  • Highleaf
  • Jouarre
  • Jouy-le-Châtel
  • Jouy-sur-Morin
  • La Celle-sur-Morin
  • La Chapelle-Iger
  • La Chapelle-Moutils
  • La Ferté-Gaucher
  • A Casa Alta
  • La Houssaye-en-Brie
  • Le Plessis-Feu-Aussoux
  • As Capelas Bourbon
  • Lescherolles
  • Leudon-en-Brie
  • Liverdy-en-Brie
  • Lumigny-Nesles-Ormeaux
  • Maisoncelles-en-Brie
  • Marles-en-Brie
  • Marolles-en-Brie
  • Mauperthuis
  • Meilleray
  • Montdauphin
  • Montenils
  • Montolivet
  • Deathdeer
  • Mouroux
  • Neufmoutiers-en-Brie
  • Pézarches
  • Pierre-Levée
  • Plessis-Feu-Aussoux
  • Maçã
  • Presles-en-Brie
  • Rebais
  • Rozay-en-Brie
  • Santo Agostinho
  • Saint-Barthélemy
  • Saint-Denis-lès-Rebais
  • Saint-Germain-sous-Doue
  • Saint-Léger
  • Saint-Mars-Vieux-Maisons
  • Saint-Martin-des-Champs
  • Saint-Rémy-la-Vanne
  • Saint-Siméon
  • Sancy
  • Tigeaux
  • Touquin
  • Tournan-en-Brie
  • Vaudoy-en-Brie
  • Villeneuve-le-Comte
  • Voinsles

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€24,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€21,92
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€21,33
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€20,82
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€12,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€10,96
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€10,69
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€10,43
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€6,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€5,48
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€5,32
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€5,21
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€12,00
imagine R - Estudante€38,00€10,87
imagine R - Escola€38,00€10,87

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado