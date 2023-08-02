Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Esbly / Crécy-la-Chapelle - Linha P

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha P Esbly / Crécy-la-Chapelle sofreu 9 dias de greve, com uma oferta de transporte feita a menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Esbly / Crécy-la-Chapelle da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Bailly-Romainvilliers
  • Arremessadores
  • Boutigny
  • Chalifert
  • Condé-Sainte-Libiaire
  • Couilly-Pont-aux-Dames
  • Coulommes
  • Coupvray
  • Coutevroult
  • Crécy-la-Chapelle
  • Dammartin-sur-Tigeaux
  • Esbly
  • Giremoutiers
  • Guérard
  • Isles-lès-Villenoy
  • La Celle-sur-Morin
  • A Casa Alta
  • Lesches
  • Magny-le-Hongre
  • Maisoncelles-en-Brie
  • Mareuil-lès-Meaux
  • Montry
  • Mouroux
  • Pierre-Levée
  • Maçã
  • Quincy-Voisins
  • Saint-Germain-sur-Morin
  • Sancy
  • Tigeaux
  • Vaucourtois
  • Vignely
  • Villeneuve-le-Comte
  • Villiers-sur-Morin
  • Voulangis

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Fevereiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€35,20
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€32,16
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€31,29
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€30,54
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€17,60
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€16,08
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€15,69
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€15,31
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€8,80
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€8,04
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€7,80
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€7,65
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€17,60
imagine R - Estudante€38,00€15,95
imagine R - Escola€38,00€15,95

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
