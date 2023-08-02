Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Esbly / Crécy-la-Chapelle - Linha P
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha P Esbly / Crécy-la-Chapelle sofreu 9 dias de greve, com uma oferta de transporte feita a menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Esbly / Crécy-la-Chapelle da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Bailly-Romainvilliers
- Arremessadores
- Boutigny
- Chalifert
- Condé-Sainte-Libiaire
- Couilly-Pont-aux-Dames
- Coulommes
- Coupvray
- Coutevroult
- Crécy-la-Chapelle
- Dammartin-sur-Tigeaux
- Esbly
- Giremoutiers
- Guérard
- Isles-lès-Villenoy
- La Celle-sur-Morin
- A Casa Alta
- Lesches
- Magny-le-Hongre
- Maisoncelles-en-Brie
- Mareuil-lès-Meaux
- Montry
- Mouroux
- Pierre-Levée
- Maçã
- Quincy-Voisins
- Saint-Germain-sur-Morin
- Sancy
- Tigeaux
- Vaucourtois
- Vignely
- Villeneuve-le-Comte
- Villiers-sur-Morin
- Voulangis
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Fevereiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€35,20
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€32,16
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€31,29
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€30,54
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€17,60
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€16,08
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€15,69
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€15,31
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€8,80
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€8,04
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€7,80
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€7,65
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€17,60
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€15,95
|imagine R - Escola
|€38,00
|€15,95
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.