Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal La Ferté-Milon / Meaux - Linha P
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal La Ferté-Milon / Meaux da linha P sofreu 4 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista de municípios que estão ligados ao ramal La Ferté-Milon / Meaux da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Acy-en-Multien
- Ancienville
- Armentières-en-Brie
- Autheuil-en-Valois
- Barcy
- Boullarre
- Boutigny
- Brumetz
- Chambry
- Changis-sur-Marne
- Charmentray
- Chauconin-Neufmontiers
- Chézy-en-Orxois
- Chouy
- Cocherel
- Congis-sur-Thérouanne
- Coulombs-en-Valois
- Crégy-lès-Meaux
- Crouy-sur-Ourcq
- Dammard
- Dampleux
- Dhuisy
- Douy-la-Ramée
- Étavigny
- Étrépilly
- Faverolles
- La Ferté-Milon
- Forfry
- Fublaines
- Gandelu
- Germigny-l'Évêque
- Germigny-sous-Coulombs
- Gesvres-le-Chapitre
- Isles-les-Meldeuses
- Isles-lès-Villenoy
- Jaignes
- La Villeneuve sous-Thury
- Le Plessis-Placy
- Lizy-sur-Ourcq
- Macogny
- Marcilly
- Mareuil-lès-Meaux
- Mareuil-sur-Ourcq
- Marizy-Sainte-Geneviève
- Marizy-Saint-Mard
- Marolles
- Mary-sur-Marne
- May-en-Multien
- Meaux
- Monnes
- Montceaux-lès-Meaux
- Monthyon
- Montigny-l'Allier
- Nanteuil-lès-Meaux
- Neufchelles
- Neuilly-Saint-Front
- Noroy-sur-Ourcq
- Ocquerre
- Oigny-en-Valois
- Passy-en-Valois
- Penchard
- Poincy
- Puisieux
- Rosoy-en-Multien
- Rouvres-en-Multien
- Rozet-Saint-Albin
- Saint-Fiacre
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
- Bobo da Poterie
- Tancrou
- Thury-en-Valois
- Trilbardou
- Trilport
- Trocy-en-Multien
- Troësnes
- Varinfroy
- Varreddes
- Vendrest
- Vichel-Nanteuil
- Vignely
- Villemareuil
- Villenoy
- Villeroy
- Villers-Cotterêts
- Manobra Vincy
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€21,20
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€19,36
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€18,84
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€18,39
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€10,60
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€9,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€9,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€9,21
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€5,30
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€4,84
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€4,70
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€4,60
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€10,60
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€9,60
|imagine R - Escola
|€38,00
|€9,60
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.