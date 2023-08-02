Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal La Ferté-Milon / Meaux - Linha P

TremLinha P

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal La Ferté-Milon / Meaux da linha P sofreu 4 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista de municípios que estão ligados ao ramal La Ferté-Milon / Meaux da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Acy-en-Multien
  • Ancienville
  • Armentières-en-Brie
  • Autheuil-en-Valois
  • Barcy
  • Boullarre
  • Boutigny
  • Brumetz
  • Chambry
  • Changis-sur-Marne
  • Charmentray
  • Chauconin-Neufmontiers
  • Chézy-en-Orxois
  • Chouy
  • Cocherel
  • Congis-sur-Thérouanne
  • Coulombs-en-Valois
  • Crégy-lès-Meaux
  • Crouy-sur-Ourcq
  • Dammard
  • Dampleux
  • Dhuisy
  • Douy-la-Ramée
  • Étavigny
  • Étrépilly
  • Faverolles
  • La Ferté-Milon
  • Forfry
  • Fublaines
  • Gandelu
  • Germigny-l'Évêque
  • Germigny-sous-Coulombs
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Isles-les-Meldeuses
  • Isles-lès-Villenoy
  • Jaignes
  • La Villeneuve sous-Thury
  • Le Plessis-Placy
  • Lizy-sur-Ourcq
  • Macogny
  • Marcilly
  • Mareuil-lès-Meaux
  • Mareuil-sur-Ourcq
  • Marizy-Sainte-Geneviève
  • Marizy-Saint-Mard
  • Marolles
  • Mary-sur-Marne
  • May-en-Multien
  • Meaux
  • Monnes
  • Montceaux-lès-Meaux
  • Monthyon
  • Montigny-l'Allier
  • Nanteuil-lès-Meaux
  • Neufchelles
  • Neuilly-Saint-Front
  • Noroy-sur-Ourcq
  • Ocquerre
  • Oigny-en-Valois
  • Passy-en-Valois
  • Penchard
  • Poincy
  • Puisieux
  • Rosoy-en-Multien
  • Rouvres-en-Multien
  • Rozet-Saint-Albin
  • Saint-Fiacre
  • Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
  • Bobo da Poterie
  • Tancrou
  • Thury-en-Valois
  • Trilbardou
  • Trilport
  • Trocy-en-Multien
  • Troësnes
  • Varinfroy
  • Varreddes
  • Vendrest
  • Vichel-Nanteuil
  • Vignely
  • Villemareuil
  • Villenoy
  • Villeroy
  • Villers-Cotterêts
  • Manobra Vincy

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€21,20
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€19,36
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€18,84
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€18,39
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€10,60
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€9,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€9,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€9,21
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€5,30
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€4,84
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€4,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€4,60
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€10,60
imagine R - Estudante€38,00€9,60
imagine R - Escola€38,00€9,60

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
