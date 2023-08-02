Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Provins / Verneuil-l'Etang - Linha P
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal Provins / Verneuil-l'Etang da linha P enfrentou 7 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica as comunas que estão ligadas ao ramal Provins / Verneuil-l'Etang da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Andrezel
- Argentières
- Aubepierre-Ozouer-le-Repos
- Augers-en-Brie
- Baby
- Balloy
- Bannost-Villegagnon
- Bazoches-lès-Bray
- Beauchery-Saint-Martin
- Beauvoir
- Bernay-Vilbert
- Beton-Bazoches
- Bezalles
- Sem graça
- Boisdon
- Bombon
- Bray-sur-Seine
- Bréau
- Cerneux
- Cessoy-en-Montois
- Chalautre-la-Grande
- Chalautre-la-Petite
- Chalmaison
- Champcenest
- Champdeuil
- Champeaux
- Châteaubleau
- Châtenay-sur-Seine
- Châtillon-la-Borde
- Châtres
- Chaumes-en-Brie
- Chenoise-Cucharmoy
- Clos-Fontaine
- Courchamp
- Courpalay
- Courquetaine
- Courtacon
- Courtomer
- Coutençon
- Crisenoy
- Donnemarie-Dontilly
- Échouboulains
- Egligny
- Everly
- Fontaine-Fourches
- Fontains
- Fontenailles
- Fontenay-Trésigny
- Fouju
- Frétoy
- Gastins
- Gouaix
- Grandpuits-Bailly-Carrois
- Grisy-sur-Seine
- Guignes
- Gurcy-le-Châtel
- Hermé
- Jaulnes
- Jouy-le-Châtel
- Jutigny
- La Chapelle-Gauthier
- La Chapelle-Iger
- La Chapelle-Rablais
- La Chapelle-Saint-Sulpice
- La Croix-en-Brie
- Laval-en-Brie
- Escala
- Os Marêts
- Les Ormes-sur-Voulzie
- Leudon-en-Brie
- Liverdy-en-Brie
- Lizinas
- Longueville
- Louan-Villegruis-Fontaine
- Luisetaines
- Casa Vermelha
- Marles-en-Brie
- Meigneux
- Melz-sur-Seine
- Mons-en-Montois
- Montceaux-lès-Provins
- Montigny-le-Guesdier
- Montigny-Lencoup
- Mormant
- Mortaria
- Mousseaux-lès-Bray
- Mouy-sur-Seine
- Nangis
- Noyen-sur-Seine
- Ozouer-le-Voulgis
- Paródia
- Passy-sur-Seine
- Pécy
- Poigny
- Provins
- Quiers
- Rampillon
- Rouilly
- Rozay-en-Brie
- Rough
- Saint-Brice
- Sainte-Colombe
- Saint-Hilliers
- Saint-Just-en-Brie
- Saint-Loup-de-Naud
- Saint-Mars-Vieux-Maisons
- Saint-Martin-du-Boschet
- Saint-Méry
- Saint-Ouen-en-Brie
- Saint-Sauveur-lès-Bray
- Salins
- Sancy-lès-Provins
- Savins
- Sigy
- Sognolles-en-Montois
- Soignolles-en-Brie
- Soisy-Bouy
- Solers
- Surdo
- Thénisy
- Vanvillé
- Vaudoy-en-Brie
- Verneuil-l'Étang
- Champanhe Velho
- Villenauxe-la-Petite
- Villeneuve-les-Bordes
- Villiers-Saint-Georges
- Villiers-sur-Seine
- Villuis
- Vimpelas
- Voinsles
- Voulton
- Vulaines-lès-Provins
- Yèbles
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro, fevereiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€29,60
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€27,04
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€26,31
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€25,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€14,80
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€13,52
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€13,19
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€12,87
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€7,40
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€6,76
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€6,56
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€6,43
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€14,80
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€13,41
|imagine R - Escola
|€38,00
|€13,41
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.