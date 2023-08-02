Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Provins / Verneuil-l'Etang - Linha P

TremLinha P

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal Provins / Verneuil-l'Etang da linha P enfrentou 7 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica as comunas que estão ligadas ao ramal Provins / Verneuil-l'Etang da linha P. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Andrezel
  • Argentières
  • Aubepierre-Ozouer-le-Repos
  • Augers-en-Brie
  • Baby
  • Balloy
  • Bannost-Villegagnon
  • Bazoches-lès-Bray
  • Beauchery-Saint-Martin
  • Beauvoir
  • Bernay-Vilbert
  • Beton-Bazoches
  • Bezalles
  • Sem graça
  • Boisdon
  • Bombon
  • Bray-sur-Seine
  • Bréau
  • Cerneux
  • Cessoy-en-Montois
  • Chalautre-la-Grande
  • Chalautre-la-Petite
  • Chalmaison
  • Champcenest
  • Champdeuil
  • Champeaux
  • Châteaubleau
  • Châtenay-sur-Seine
  • Châtillon-la-Borde
  • Châtres
  • Chaumes-en-Brie
  • Chenoise-Cucharmoy
  • Clos-Fontaine
  • Courchamp
  • Courpalay
  • Courquetaine
  • Courtacon
  • Courtomer
  • Coutençon
  • Crisenoy
  • Donnemarie-Dontilly
  • Échouboulains
  • Egligny
  • Everly
  • Fontaine-Fourches
  • Fontains
  • Fontenailles
  • Fontenay-Trésigny
  • Fouju
  • Frétoy
  • Gastins
  • Gouaix
  • Grandpuits-Bailly-Carrois
  • Grisy-sur-Seine
  • Guignes
  • Gurcy-le-Châtel
  • Hermé
  • Jaulnes
  • Jouy-le-Châtel
  • Jutigny
  • La Chapelle-Gauthier
  • La Chapelle-Iger
  • La Chapelle-Rablais
  • La Chapelle-Saint-Sulpice
  • La Croix-en-Brie
  • Laval-en-Brie
  • Escala
  • Os Marêts
  • Les Ormes-sur-Voulzie
  • Leudon-en-Brie
  • Liverdy-en-Brie
  • Lizinas
  • Longueville
  • Louan-Villegruis-Fontaine
  • Luisetaines
  • Casa Vermelha
  • Marles-en-Brie
  • Meigneux
  • Melz-sur-Seine
  • Mons-en-Montois
  • Montceaux-lès-Provins
  • Montigny-le-Guesdier
  • Montigny-Lencoup
  • Mormant
  • Mortaria
  • Mousseaux-lès-Bray
  • Mouy-sur-Seine
  • Nangis
  • Noyen-sur-Seine
  • Ozouer-le-Voulgis
  • Paródia
  • Passy-sur-Seine
  • Pécy
  • Poigny
  • Provins
  • Quiers
  • Rampillon
  • Rouilly
  • Rozay-en-Brie
  • Rough
  • Saint-Brice
  • Sainte-Colombe
  • Saint-Hilliers
  • Saint-Just-en-Brie
  • Saint-Loup-de-Naud
  • Saint-Mars-Vieux-Maisons
  • Saint-Martin-du-Boschet
  • Saint-Méry
  • Saint-Ouen-en-Brie
  • Saint-Sauveur-lès-Bray
  • Salins
  • Sancy-lès-Provins
  • Savins
  • Sigy
  • Sognolles-en-Montois
  • Soignolles-en-Brie
  • Soisy-Bouy
  • Solers
  • Surdo
  • Thénisy
  • Vanvillé
  • Vaudoy-en-Brie
  • Verneuil-l'Étang
  • Champanhe Velho
  • Villenauxe-la-Petite
  • Villeneuve-les-Bordes
  • Villiers-Saint-Georges
  • Villiers-sur-Seine
  • Villuis
  • Vimpelas
  • Voinsles
  • Voulton
  • Vulaines-lès-Provins
  • Yèbles

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro, fevereiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€29,60
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€27,04
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€26,31
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€25,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€14,80
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€13,52
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€13,19
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€12,87
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€7,40
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€6,76
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€6,56
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€6,43
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€14,80
imagine R - Estudante€38,00€13,41
imagine R - Escola€38,00€13,41

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado