Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Montargis / Melun - Linha R

Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5 €84,10 €32,40

Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3 €76,70 €29,60

Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4 €74,70 €28,80

Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5 €72,90 €28,11

Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5 €42,05 €16,20

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3 €38,35 €14,80

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4 €37,35 €14,44

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5 €36,45 €14,09

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5 €21,00 €8,10

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3 €19,20 €7,40

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4 €18,70 €7,18

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5 €18,20 €7,04

Preços Anuais para Idosos da Navigo €42,05 €16,20

imagine R - Estudante €38,00 €14,68