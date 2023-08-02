Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Montargis / Melun - Linha R
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal Montargis / Melun da linha R sofreu 8 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Montargis / Melun da linha R. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Achères-la-Forêt
- Amilly
- Amponville
- Arbonne-la-Forêt
- Arville
- Aufferville
- Avon
- Bagneaux-sur-Loing
- Barbizon
- Beaumont-du-Gâtinais
- Bois-le-Roi
- Bushels
- Boissise-la-Bertrand
- Boissise-le-Roi
- Bougligny
- Bourron-Marlotte
- Bransles
- Burcy
- Cély
- Cepoy
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Chaintreaux
- Châlette-sur-Loing
- Champagne-sur-Seine
- Chantecoq
- Chapelon
- Chartrettes
- Château-Landon
- Châtenoy
- Chenou
- Chevannes
- Chevrainvilliers
- Chevry-sous-le-Bignon
- Corquilleroy
- Courtemaux
- Courtempierre
- Dammarie-les-Lys
- Darvault
- Dordivas
- Dormelles
- Égreville
- Faÿ-lès-Nemours
- Ferrières-en-Gâtinais
- Fleury-en-Bière
- Fontainebleau
- Fontaine-le-Port
- Fontenay-sur-Loing
- Fox
- Garentreville
- Chanterelles
- Gironville
- Gondreville
- Grez-sur-Loing
- Griselles
- Guercheville
- Héricy
- Ichy
- La Chapelle-la-Reine
- A Capela do Santo Sepulcro
- La Genevraye
- A Grande Paróquia
- La Madeleine-sur-Loing
- Larchant
- La Rochette
- La Selle-en-Hermoy
- La Selle-sur-le-Bied
- Le Mée-sur-Seine
- Livry-sur-Seine
- Lorrez-le-Bocage-Préaux
- Louzouer
- Maincy
- Maisoncelles-en-Gâtinais
- Melun
- Mérinville
- Mignères
- Mignerette
- Mondreville
- Montargis
- Montcourt-Fromonville
- Montigny-sur-Loing
- Moret-Loing-et-Orvanne
- Moulon
- Nanteau-sur-Lunain
- Nargis
- Nemours
- Nonville
- Obsonville
- Ormesson
- Paley
- Falhas
- Paucourt
- Pers-en-Gâtinais
- Perthes
- Poligny
- Pré-fontes
- Pringy
- Refechado
- Remauville
- Rubelles
- Saint-Mammès
- Saint-Martin-en-Bière
- Saint-Maurice-sur-Fessard
- Saint-Pierre-lès-Nemours
- Samois-sur-Seine
- Samoreau
- Sceaux-du-Gâtinais
- Cortejo Sivry
- Souppes-sur-Loing
- Thomery
- Thorailles
- Treilles-en-Gâtinais
- Treuzy-Levelay
- Ury
- Varennes-sur-Seine
- Vaux-le-Pénil
- Vaux-sur-Lunain
- Vernou-la-Celle-sur-Seine
- Vert-Saint-Denis
- Villebéon
- Villecerf
- Villemandeur
- Villemaréchal
- Villemer
- Ville-Saint-Jacques
- Villevoques
- Villiers-en-Bière
- Villiers-sous-Grez
- Voisenon
- Vulaines-sur-Seine
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€32,40
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€29,60
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€28,80
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€28,11
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€16,20
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€14,80
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€14,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€14,09
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€8,10
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€7,40
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€7,18
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€7,04
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€16,20
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€14,68
|imagine R - Escola
|€38,00
|€14,68
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.