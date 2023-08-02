Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Ramal Montargis / Melun - Linha R

TremLinha R

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal Montargis / Melun da linha R sofreu 8 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Montargis / Melun da linha R. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Achères-la-Forêt
  • Amilly
  • Amponville
  • Arbonne-la-Forêt
  • Arville
  • Aufferville
  • Avon
  • Bagneaux-sur-Loing
  • Barbizon
  • Beaumont-du-Gâtinais
  • Bois-le-Roi
  • Bushels
  • Boissise-la-Bertrand
  • Boissise-le-Roi
  • Bougligny
  • Bourron-Marlotte
  • Bransles
  • Burcy
  • Cély
  • Cepoy
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • Chaintreaux
  • Châlette-sur-Loing
  • Champagne-sur-Seine
  • Chantecoq
  • Chapelon
  • Chartrettes
  • Château-Landon
  • Châtenoy
  • Chenou
  • Chevannes
  • Chevrainvilliers
  • Chevry-sous-le-Bignon
  • Corquilleroy
  • Courtemaux
  • Courtempierre
  • Dammarie-les-Lys
  • Darvault
  • Dordivas
  • Dormelles
  • Égreville
  • Faÿ-lès-Nemours
  • Ferrières-en-Gâtinais
  • Fleury-en-Bière
  • Fontainebleau
  • Fontaine-le-Port
  • Fontenay-sur-Loing
  • Fox
  • Garentreville
  • Chanterelles
  • Gironville
  • Gondreville
  • Grez-sur-Loing
  • Griselles
  • Guercheville
  • Héricy
  • Ichy
  • La Chapelle-la-Reine
  • A Capela do Santo Sepulcro
  • La Genevraye
  • A Grande Paróquia
  • La Madeleine-sur-Loing
  • Larchant
  • La Rochette
  • La Selle-en-Hermoy
  • La Selle-sur-le-Bied
  • Le Mée-sur-Seine
  • Livry-sur-Seine
  • Lorrez-le-Bocage-Préaux
  • Louzouer
  • Maincy
  • Maisoncelles-en-Gâtinais
  • Melun
  • Mérinville
  • Mignères
  • Mignerette
  • Mondreville
  • Montargis
  • Montcourt-Fromonville
  • Montigny-sur-Loing
  • Moret-Loing-et-Orvanne
  • Moulon
  • Nanteau-sur-Lunain
  • Nargis
  • Nemours
  • Nonville
  • Obsonville
  • Ormesson
  • Paley
  • Falhas
  • Paucourt
  • Pers-en-Gâtinais
  • Perthes
  • Poligny
  • Pré-fontes
  • Pringy
  • Refechado
  • Remauville
  • Rubelles
  • Saint-Mammès
  • Saint-Martin-en-Bière
  • Saint-Maurice-sur-Fessard
  • Saint-Pierre-lès-Nemours
  • Samois-sur-Seine
  • Samoreau
  • Sceaux-du-Gâtinais
  • Cortejo Sivry
  • Souppes-sur-Loing
  • Thomery
  • Thorailles
  • Treilles-en-Gâtinais
  • Treuzy-Levelay
  • Ury
  • Varennes-sur-Seine
  • Vaux-le-Pénil
  • Vaux-sur-Lunain
  • Vernou-la-Celle-sur-Seine
  • Vert-Saint-Denis
  • Villebéon
  • Villecerf
  • Villemandeur
  • Villemaréchal
  • Villemer
  • Ville-Saint-Jacques
  • Villevoques
  • Villiers-en-Bière
  • Villiers-sous-Grez
  • Voisenon
  • Vulaines-sur-Seine

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€32,40
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€29,60
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€28,80
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€28,11
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€16,20
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€14,80
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€14,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€14,09
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€8,10
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€7,40
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€7,18
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€7,04
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€16,20
imagine R - Estudante€38,00€14,68
imagine R - Escola€38,00€14,68

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado