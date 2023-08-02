Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) - Linha R
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
O ramal da linha R Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) teve 7 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) da linha R. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Arbonne-la-Forêt
- Avon
- Barbey
- Barbizon
- Blennes
- Bois-le-Roi
- Bushels
- Boissise-la-Bertrand
- Boissise-le-Roi
- Bourron-Marlotte
- Cannes-Écluse
- Cély
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Champagne-sur-Seine
- Chartrettes
- Châtenay-sur-Seine
- Chevry-en-Sereine
- Courcelles-en-Bassée
- Dammarie-les-Lys
- Dizendo
- Dormelles
- Esmans
- FlagyFlagy
- Fleury-en-Bière
- Fontainebleau
- Fontaine-le-Port
- Forjas
- Gravon
- Héricy
- La Brosse-Montceaux
- La Genevraye
- A Grande Paróquia
- La Rochette
- O Túmulo
- Laval-en-Brie
- Le Mée-sur-Seine
- Livry-sur-Seine
- Machault
- Maincy
- Marolles-sur-Seine
- Melun
- Misy-sur-Yonne
- Montereau-Fault-Yonne
- Montigny-Lencoup
- Montigny-sur-Loing
- Montmachoux
- Moret-Loing-et-Orvanne
- Rudignon Rudignon Ruído
- Perthes
- Pringy
- Rubelles
- Saint-Germain-Laval
- Saint-Mammès
- Saint-Martin-en-Bière
- Salins
- Samois-sur-Seine
- Samoreau
- Cortejo Sivry
- Thomery
- Thoury-Férottes
- Varennes-sur-Seine
- Vaux-le-Pénil
- Vaux-sur-Lunain
- Vernou-la-Celle-sur-Seine
- Vert-Saint-Denis
- Villecerf
- Villemaréchal
- Ville-Saint-Jacques
- Villiers-en-Bière
- Voisenon
- Voulx
- Vulaines-sur-Seine
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€29,60
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€27,04
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€26,31
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€25,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€14,80
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€13,52
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€13,19
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€12,87
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€7,40
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€6,76
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€6,56
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€6,43
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€14,80
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€13,41
|imagine R - Escola
|€38,00
|€13,41
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.