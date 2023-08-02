Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: ramal Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) - Linha R

TremLinha R

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

O ramal da linha R Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) teve 7 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Montereau / Melun (via Moret - Veneux-les-Sablons) da linha R. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Arbonne-la-Forêt
  • Avon
  • Barbey
  • Barbizon
  • Blennes
  • Bois-le-Roi
  • Bushels
  • Boissise-la-Bertrand
  • Boissise-le-Roi
  • Bourron-Marlotte
  • Cannes-Écluse
  • Cély
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • Champagne-sur-Seine
  • Chartrettes
  • Châtenay-sur-Seine
  • Chevry-en-Sereine
  • Courcelles-en-Bassée
  • Dammarie-les-Lys
  • Dizendo
  • Dormelles
  • Esmans
  • FlagyFlagy
  • Fleury-en-Bière
  • Fontainebleau
  • Fontaine-le-Port
  • Forjas
  • Gravon
  • Héricy
  • La Brosse-Montceaux
  • La Genevraye
  • A Grande Paróquia
  • La Rochette
  • O Túmulo
  • Laval-en-Brie
  • Le Mée-sur-Seine
  • Livry-sur-Seine
  • Machault
  • Maincy
  • Marolles-sur-Seine
  • Melun
  • Misy-sur-Yonne
  • Montereau-Fault-Yonne
  • Montigny-Lencoup
  • Montigny-sur-Loing
  • Montmachoux
  • Moret-Loing-et-Orvanne
  • Rudignon Rudignon Ruído
  • Perthes
  • Pringy
  • Rubelles
  • Saint-Germain-Laval
  • Saint-Mammès
  • Saint-Martin-en-Bière
  • Salins
  • Samois-sur-Seine
  • Samoreau
  • Cortejo Sivry
  • Thomery
  • Thoury-Férottes
  • Varennes-sur-Seine
  • Vaux-le-Pénil
  • Vaux-sur-Lunain
  • Vernou-la-Celle-sur-Seine
  • Vert-Saint-Denis
  • Villecerf
  • Villemaréchal
  • Ville-Saint-Jacques
  • Villiers-en-Bière
  • Voisenon
  • Voulx
  • Vulaines-sur-Seine

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€29,60
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€27,04
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€26,31
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€25,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€14,80
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€13,52
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€13,19
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€12,87
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€7,40
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€6,76
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€6,56
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€6,43
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€14,80
imagine R - Estudante€38,00€13,41
imagine R - Escola€38,00€13,41

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
