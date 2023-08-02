Reembolso após greves na primeira metade de 2023: filial Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon - RER C

RERLinha C

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

A filial C do RER Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon teve 1 dia de greve, com uma oferta de transporte realizada a menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que fazem parte do ramal Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon do RER C. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Ablis
  • Allainville
  • Angervilliers
  • Arpajon
  • Authon-la-Plaine
  • Avrainville
  • Boinville-le-Gaillard
  • Boissy-le-Sec
  • Boissy-sous-Saint-Yon
  • Bonnelles
  • Brétigny-sur-Orge
  • Breuillet
  • Breux-Jouy
  • Briis-sous-Forges
  • Bruyères-le-Châtel
  • Ouro
  • Chatignonville
  • Chauffour-lès-Étréchy
  • Corbreuse
  • Courson-Monteloup
  • Dourdan
  • Égly
  • Fontenay-lès-Briis
  • Forges-les-Bains
  • Guibeville
  • A Floresta do Rei
  • O Norville
  • O Val-Saint-Germain
  • Les Granges-le-Roi
  • Leuville-sur-Orge
  • Linas
  • Longpont-sur-Orge
  • Longvilliers
  • Mauchamps
  • Montlhéry
  • Ollainville
  • Orsonville
  • Paray-Douaville
  • Plessis-Saint-Benoist
  • Ponthévrard
  • Richarville
  • Rochefort-en-Yvelines
  • Roinville
  • Saint-Arnoult-en-Yvelines
  • Saint-Chéron
  • Saint-Cyr-sous-Dourdan
  • Sainte-Mesme
  • Saint-Escobille
  • Saint-Germain-lès-Arpajon
  • Saint-Martin-de-Bréthencourt
  • Saint-Maurice-Montcouronne
  • Saint-Michel-sur-Orge
  • Saint-Sulpice-de-Favières
  • Saint-Yon
  • Sermaise
  • Sonchamp
  • Souzy-la-Briche
  • Vaugrigneuse
  • Villeconin

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€10,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€9,12
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€8,88
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€8,67
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€5,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€4,56
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€4,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€4,33
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€2,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€2,28
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€2,22
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€2,16
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€5,00
imagine R - Estudante€38,00€4,52
imagine R - Escola€38,00€4,52

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
