Reembolso após greves na primeira metade de 2023: filial Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon - RER C
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
A filial C do RER Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon teve 1 dia de greve, com uma oferta de transporte realizada a menos de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que fazem parte do ramal Dourdan la Forêt / La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon do RER C. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Ablis
- Allainville
- Angervilliers
- Arpajon
- Authon-la-Plaine
- Avrainville
- Boinville-le-Gaillard
- Boissy-le-Sec
- Boissy-sous-Saint-Yon
- Bonnelles
- Brétigny-sur-Orge
- Breuillet
- Breux-Jouy
- Briis-sous-Forges
- Bruyères-le-Châtel
- Ouro
- Chatignonville
- Chauffour-lès-Étréchy
- Corbreuse
- Courson-Monteloup
- Dourdan
- Égly
- Fontenay-lès-Briis
- Forges-les-Bains
- Guibeville
- A Floresta do Rei
- O Norville
- O Val-Saint-Germain
- Les Granges-le-Roi
- Leuville-sur-Orge
- Linas
- Longpont-sur-Orge
- Longvilliers
- Mauchamps
- Montlhéry
- Ollainville
- Orsonville
- Paray-Douaville
- Plessis-Saint-Benoist
- Ponthévrard
- Richarville
- Rochefort-en-Yvelines
- Roinville
- Saint-Arnoult-en-Yvelines
- Saint-Chéron
- Saint-Cyr-sous-Dourdan
- Sainte-Mesme
- Saint-Escobille
- Saint-Germain-lès-Arpajon
- Saint-Martin-de-Bréthencourt
- Saint-Maurice-Montcouronne
- Saint-Michel-sur-Orge
- Saint-Sulpice-de-Favières
- Saint-Yon
- Sermaise
- Sonchamp
- Souzy-la-Briche
- Vaugrigneuse
- Villeconin
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€10,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€9,12
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€8,88
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€8,67
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€5,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€4,56
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€4,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€4,33
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€2,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€2,28
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€2,22
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€2,16
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€5,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€4,52
|imagine R - Escola
|€38,00
|€4,52
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.