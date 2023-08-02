Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Massy Palaiseau / Les Saules - RER C
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
A filial RER C Massy Palaiseau / Les Saules sofreu 2 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados à filial Versailles Chantiers / Petit Vaux do RER C. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Antony
- Ballainvilliers
- Bièvres
- Briis-sous-Forges
- Bures-sur-Yvette
- Champlan
- Châtenay-Malabry
- Chilly-Mazarin
- Choisy-le-Roi
- Courson-Monteloup
- Fresnes
- Fontenay-lès-Briis
- Forges-les-Bains
- Igny
- Janvry
- La Ville-du-Bois
- Les Ulis
- Longjumeau
- Marcoussis
- Massy
- Morangis
- Nozay
- Orly
- Orsay
- Palaiseau
- Paray-Vieille-Poste
- Rungis
- Saclay
- Saint-Jean-de-Beauregard
- Saulx-les-Chartreux
- Thiais
- Vaugrigneuse
- Vauhallan
- Verrières-le-Buisson
- Villebon-sur-Yvette
- Villejust
- Villeneuve-le-Roi
- Wissous
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€10,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€9,12
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€8,88
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€8,67
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€5,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€4,56
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€4,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€4,33
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€2,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€2,28
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€2,22
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€2,16
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€5,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€4,52
|imagine R - Escola
|€38,00
|€4,52
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.