Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Pontoise / Saint-Ouen - RER C

RERLinha C

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

A filial RER C Pontoise / Saint-Ouen sofreu 5 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Pontoise / Saint-Ouen do RER C. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Andilly
  • Argenteuil
  • Asnières-sur-Seine
  • Auvers-sur-Oise
  • Beauchamp
  • Bessancourt
  • Boissy-l'Aillerie
  • Cergy
  • Clichê
  • Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Courcelles-sur-Viosne
  • Courdimanche
  • Mourning-la-Barre
  • Eaubonne
  • Enghien-les-Bains
  • Ennery
  • Épinay-sur-Seine
  • Éragny
  • Ermont
  • Franconville
  • Frépillon
  • Génicourt
  • Gennevilliers
  • Herblay-sur-Seine
  • Hérouville-en-Vexin
  • La Frette-sur-Seine
  • Le Plessis-Bouchard
  • Île-Saint-Denis
  • Livilliers
  • Margency
  • Méry-sur-Oise
  • Montigny-lès-Cormeilles
  • Montlignon
  • Montmagny
  • Montmorency
  • Neuville-sur-Oise
  • Osny
  • Pierrelaye
  • Pontoise
  • Puiseux-Pontoise
  • Sagy
  • Saint-Gratien
  • Saint-Leu-la-Forêt
  • Saint-Ouen-l'Aumône
  • Saint-Ouen-sur-Seine
  • Saint-Prix
  • Sannois
  • Soisy-sous-Montmorency
  • Taverny
  • Villeneuve-la-Garenne

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€24,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€21,92
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€21,33
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€20,82
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€12,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€10,96
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€10,69
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€10,43
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€6,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€5,48
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€5,32
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€5,21
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€12,00
imagine R - Estudante€38,00€10,87
imagine R - Escola€38,00€10,87

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
