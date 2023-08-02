Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Versalhes Chantiers / filial de Petit Vaux - RER C

RERLinha C

A filial Versailles Chantiers / Petit Vaux RER C teve 5 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados à filial Versailles Chantiers / Petit Vaux do RER C. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Antony
  • Ballainvilliers
  • Bièvres
  • Briis-sous-Forges
  • Buc
  • Bures-sur-Yvette
  • Champlan
  • Châteaufort
  • Châtenay-Malabry
  • Chilly-Mazarin
  • Courson-Monteloup
  • Épinay-sur-Orge
  • Fontenay-lès-Briis
  • Forges-les-Bains
  • Gif-sur-Yvette
  • Grigny
  • Guyancourt
  • Igny
  • Janvry
  • Jouy-en-Josas
  • Juvisy-sur-Orge
  • La Ville-du-Bois
  • Le Chesnay-Rocquencourt
  • Les Loges-en-Josas
  • Les Ulis
  • Longjumeau
  • Longpont-sur-Orge
  • Marcoussis
  • Massy
  • Montlhéry
  • Morangis
  • Morsang-sur-Orge
  • Nozay
  • Orsay
  • Palaiseau
  • Saclay
  • Saint-Aubin
  • Saint-Cyr-l'École
  • Sainte-Geneviève-des-Bois
  • Saint-Jean-de-Beauregard
  • Saulx-les-Chartreux
  • Savigny-sur-Orge
  • Toussus-le-Noble
  • Vaugrigneuse
  • Vauhallan
  • Vélizy-Villacoublay
  • Verrières-le-Buisson
  • Versalhes
  • Villebon-sur-Yvette
  • Villejust
  • Villemoisson-sur-Orge
  • Villiers-le-Bâcle
  • Villiers-sur-Orge
  • Viroflay
  • Viry-Châtillon
  • Wissous

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€24,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€21,92
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€21,33
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€20,82
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€12,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€10,96
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€10,69
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€10,43
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€6,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€5,48
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€5,32
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€5,21
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€12,00
imagine R - Estudante€38,00€10,87
imagine R - Escola€38,00€10,87

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

