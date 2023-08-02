Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Versalhes Chantiers / filial de Petit Vaux - RER C

A filial Versailles Chantiers / Petit Vaux RER C teve 5 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.

Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.