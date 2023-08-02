Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine - RER C
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
A filial RER C do Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine sofreu 6 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que fazem parte do ramal Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine do RER C. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Bailly
- Billancourt
- Buc
- Chaville
- Clamart
- Guyancourt
- Issy-les-Moulineaux
- Jouy-en-Josas
- Le Chesnay-Rocquencourt
- Les Loges-en-Josas
- Meudon
- Saint-Cyr-l'École
- Toussus-le-Noble
- Vélizy-Villacoublay
- Versalhes
- Viroflay
- Cidade de Avray
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€26,80
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€24,48
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€23,82
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€23,25
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€13,40
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€12,24
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€11,94
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€11,65
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€6,70
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€6,12
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€5,94
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€5,82
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€13,40
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€12,14
|imagine R - Escola
|€38,00
|€12,14
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.