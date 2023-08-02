Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Creil / Stade de France - Saint Denis - filial RER D
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
A filial RER D Creil / Stade de France - Saint Denis teve 7 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados à filial Creil / Stade de France - Saint Denis do RER D. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Apremont
- Arnouville
- Avilly-Saint-Léonard
- Bellefontaine
- Bonneuil-en-France
- Bouqueval
- Chantilly
- Châtenay-en-France
- Chaumontel
- Chennevières-lès-Louvres
- Coye-la-Forêt
- Carmesim
- Creil
- Écouen
- Epiais-lès-Louvres
- Fontenay-en-Parisis
- Boxes
- Garges-lès-Gonesse
- Gonesse
- Goussainville
- Gouvieux
- Groslay
- Jagny-sous-Bois
- La Chapelle-en-Serval
- Lamorlaye
- Lassy
- Le Mesnil-Aubry
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Le Thillay
- Île-Saint-Denis
- Persianas
- Luzarches
- Mareil-en-France
- Marly-la-Ville
- Mauregard
- Montataire
- Montmagny
- Moussy-le-neuf
- Nogent-sur-Oise
- Orry-la-Ville
- Pierrefitte-sur-Seine
- Pontarme
- Puiseux-en-France
- Roissy-en-France
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Denis
- Saint-Leu d'Esserent
- Saint-Maximin
- Saint-Witz
- Sarcelles
- Manchas
- Survilliers
- Thiers-sur-Thève
- Thiverny
- Vaudherland
- Vémars
- Verneuil-en-Halatte
- Villeron
- Villers-Saint-Paul
- Villetaneuse
- Villiers-le-Bel
- Vineuil-Saint-Firmin
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro, fevereiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€29,60
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€27,04
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€26,31
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€25,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€14,80
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€13,52
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€13,19
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€12,87
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€7,40
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€6,76
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€6,56
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€6,43
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€14,80
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€13,41
|imagine R - Escola
|€38,00
|€13,41
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.