Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: Creil / Stade de France - Saint Denis - filial RER D

RERLinha D

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

A filial RER D Creil / Stade de France - Saint Denis teve 7 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados à filial Creil / Stade de France - Saint Denis do RER D. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Apremont
  • Arnouville
  • Avilly-Saint-Léonard
  • Bellefontaine
  • Bonneuil-en-France
  • Bouqueval
  • Chantilly
  • Châtenay-en-France
  • Chaumontel
  • Chennevières-lès-Louvres
  • Coye-la-Forêt
  • Carmesim
  • Creil
  • Écouen
  • Epiais-lès-Louvres
  • Fontenay-en-Parisis
  • Boxes
  • Garges-lès-Gonesse
  • Gonesse
  • Goussainville
  • Gouvieux
  • Groslay
  • Jagny-sous-Bois
  • La Chapelle-en-Serval
  • Lamorlaye
  • Lassy
  • Le Mesnil-Aubry
  • Le Plessis-Gassot
  • Le Plessis-Luzarches
  • Le Thillay
  • Île-Saint-Denis
  • Persianas
  • Luzarches
  • Mareil-en-France
  • Marly-la-Ville
  • Mauregard
  • Montataire
  • Montmagny
  • Moussy-le-neuf
  • Nogent-sur-Oise
  • Orry-la-Ville
  • Pierrefitte-sur-Seine
  • Pontarme
  • Puiseux-en-France
  • Roissy-en-France
  • Saint-Brice-sous-Forêt
  • Saint-Denis
  • Saint-Leu d'Esserent
  • Saint-Maximin
  • Saint-Witz
  • Sarcelles
  • Manchas
  • Survilliers
  • Thiers-sur-Thève
  • Thiverny
  • Vaudherland
  • Vémars
  • Verneuil-en-Halatte
  • Villeron
  • Villers-Saint-Paul
  • Villetaneuse
  • Villiers-le-Bel
  • Vineuil-Saint-Firmin

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro, fevereiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€29,60
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€27,04
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€26,31
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€25,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€14,80
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€13,52
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€13,19
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€12,87
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€7,40
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€6,76
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€6,56
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€6,43
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€14,80
imagine R - Estudante€38,00€13,41
imagine R - Escola€38,00€13,41

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado