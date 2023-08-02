Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Maisons-Alfort - Alfortville / Melun - RER D
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
A filial RER D Maisons-Alfort - Alfortville / Melun sofreu 12 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A seguir está uma lista dos municípios que fazem parte do ramal Maisons-Alfort - Alfortville / Melun do RER D. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Alfortville
- Barbizon
- Sem graça
- Bois-le-Roi
- Bushels
- Boissise-la-Bertrand
- Boissise-le-Roi
- Boussy-Saint-Antoine
- Brie-Comte-Robert
- Brunoy
- Cély
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Chartrettes
- Châtillon-la-Borde
- Choisy-le-Roi
- Combs-la-Ville
- Créteil
- Crisenoy
- Crosne
- Dammarie-les-Lys
- Épinay-sous-Sénart
- Etiolles
- Évry-Grégy-sur-Yerre
- Fleury-en-Bière
- Fouju
- La Rochette
- Le Mée-sur-Seine
- Tenente-santo-tenente
- Limeil-Brévannes
- Limoges-Fourches
- Lissy
- Livry-sur-Seine
- Maincy
- Maisons-Alfort
- Mandres-les-Roses
- Melun
- Moisenay
- Moissy-Cramayel
- Montereau-sur-le-Jard
- Montgeron
- Morsang-sur-Seine
- Nandy
- Orly
- Périgny
- Perthes
- Pringy
- Quincy-sous-Sénart
- Réau
- Rubelles
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- Saint-Germain-Laxis
- Saint-Germain-lès-Corbeil
- Saint-Martin-en-Bière
- Saint-Pierre-du-Perray
- Saintry-sur-Seine
- Santeny
- Savigny-le-Temple
- Seine-Port
- Servon
- Cortejo Sivry
- Soisy-sur-Seine
- Tigery
- Valenton
- Varennes-Jarcy
- Vaux-le-Pénil
- Vert-Saint-Denis
- Vigneux-sur-Seine
- Villecresnes
- Villeneuve-le-Roi
- Villeneuve-Saint-Georges
- Villiers-en-Bière
- Voisenon
- Yerres
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro, fevereiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa Mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€43,60
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€39,84
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€38,76
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€37,83
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€21,80
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€19,92
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€19,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€18,97
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€10,90
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€9,96
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€9,66
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€9,48
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€21,80
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€19,76
|imagine R - Escola
|€38,00
|€19,76
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.