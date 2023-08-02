Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) - RER D

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

A filial do RER D Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) passou por 20 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) do RER D. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Abbéville-la-Rivière
  • Amponville
  • Arbonne-la-Forêt
  • Augerville-la-Rivière
  • Auvernaux
  • Ballancourt-sur-Essonne
  • Barbizon
  • Baulne
  • Sem graça
  • Boigneville
  • Bois-Herpin
  • Bois-le-Roi
  • Bushels
  • Boissise-la-Bertrand
  • Boissise-le-Roi
  • Boissy-aux-Cailles
  • Boissy-le-Cutté
  • Bondoufle
  • Boulancourt
  • Bouray-sur-Juine
  • Boutigny-sur-Essonne
  • Bouville
  • Brouy
  • Buno-Bonnevaux
  • Buthiers
  • Cély
  • Cerny
  • Césarville-Dossainville
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • Cogumelo
  • Champmotteux
  • Chartrettes
  • Chevannes
  • Corbeil-Essonnes
  • Courances
  • Courdimanche-sur-Essonne
  • Dammarie-les-Lys
  • Dannemois
  • D'Huison-Longueville
  • Draveil
  • Escalon
  • Engenville
  • Etiolles
  • Évry-Courcouronnes
  • Fleury-en-Bière
  • Fleury-Mérogis
  • Fontenay-le-Vicomte
  • Gironville-sur-Essonne
  • Grigny
  • Guigneville-sur-Essonne
  • Itteville
  • Janville-sur-Juine
  • Juvisy-sur-Orge
  • La Ferté-Alais
  • La Rochette
  • Lardy
  • Le Coudray-Montceaux
  • Os Malesherbois
  • Le Mée-sur-Seine
  • Vodu
  • Leudeville
  • Tenente-santo-tenente
  • Suave
  • Livry-sur-Seine
  • Maincy
  • Mack
  • Marolles-en-Beauce
  • Marolles-en-Hurepoix
  • Marsainvilliers
  • Melun
  • Mennecy
  • Mespuits
  • Milly-la-Forêt
  • Moigny-sur-École
  • Mondeville
  • Morsang-sur-Seine
  • Nainville-les-Roches
  • Nandy
  • Nanteau-sur-Essonne
  • Noisy-sur-École
  • Oncy-sur-École
  • Ormoy
  • Orveau
  • Perthes
  • Pringy
  • Prunay-sur-Essonne
  • Puiselet-le-Marais
  • Estádio
  • Ris-Orangis
  • Roinvilliers
  • Rubelles
  • Rumont
  • Saint-Fargeau-Ponthierry
  • Saint-Germain-lès-Corbeil
  • Saint-Germain-sur-École
  • Saint-Martin-en-Bière
  • Saint-Pierre-du-Perray
  • Saintry-sur-Seine
  • Saint-Sauveur-sur-École
  • Saint-Vrain
  • Savigny-le-Temple
  • Seine-Port
  • Cortejo Sivry
  • Soisy-sur-École
  • Soisy-sur-Seine
  • Tigery
  • Tosse
  • Valpuiseaux
  • Vaux-le-Pénil
  • Vayres-sur-Essonne
  • Green-the-Great
  • Vert-le-Petit
  • Vert-Saint-Denis
  • Videlles
  • Vigneux-sur-Seine
  • Villabé
  • Villeneuve-sur-Auvers
  • Villiers-en-Bière
  • Viry-Châtillon
  • Voisenon

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro, fevereiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€66,00
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€60,32
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€58,68
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€57,27
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€33,00
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€30,16
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€29,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€28,73
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€16,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€15,08
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€14,62
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€14,36
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€33,00
imagine R - Estudante€38,00€29,92
imagine R - Escola€38,00€29,92

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
