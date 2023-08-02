Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) - RER D
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
A filial do RER D Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) passou por 20 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
- Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao ramal Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) do RER D. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:
- Abbéville-la-Rivière
- Amponville
- Arbonne-la-Forêt
- Augerville-la-Rivière
- Auvernaux
- Ballancourt-sur-Essonne
- Barbizon
- Baulne
- Sem graça
- Boigneville
- Bois-Herpin
- Bois-le-Roi
- Bushels
- Boissise-la-Bertrand
- Boissise-le-Roi
- Boissy-aux-Cailles
- Boissy-le-Cutté
- Bondoufle
- Boulancourt
- Bouray-sur-Juine
- Boutigny-sur-Essonne
- Bouville
- Brouy
- Buno-Bonnevaux
- Buthiers
- Cély
- Cerny
- Césarville-Dossainville
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Cogumelo
- Champmotteux
- Chartrettes
- Chevannes
- Corbeil-Essonnes
- Courances
- Courdimanche-sur-Essonne
- Dammarie-les-Lys
- Dannemois
- D'Huison-Longueville
- Draveil
- Escalon
- Engenville
- Etiolles
- Évry-Courcouronnes
- Fleury-en-Bière
- Fleury-Mérogis
- Fontenay-le-Vicomte
- Gironville-sur-Essonne
- Grigny
- Guigneville-sur-Essonne
- Itteville
- Janville-sur-Juine
- Juvisy-sur-Orge
- La Ferté-Alais
- La Rochette
- Lardy
- Le Coudray-Montceaux
- Os Malesherbois
- Le Mée-sur-Seine
- Vodu
- Leudeville
- Tenente-santo-tenente
- Suave
- Livry-sur-Seine
- Maincy
- Mack
- Marolles-en-Beauce
- Marolles-en-Hurepoix
- Marsainvilliers
- Melun
- Mennecy
- Mespuits
- Milly-la-Forêt
- Moigny-sur-École
- Mondeville
- Morsang-sur-Seine
- Nainville-les-Roches
- Nandy
- Nanteau-sur-Essonne
- Noisy-sur-École
- Oncy-sur-École
- Ormoy
- Orveau
- Perthes
- Pringy
- Prunay-sur-Essonne
- Puiselet-le-Marais
- Estádio
- Ris-Orangis
- Roinvilliers
- Rubelles
- Rumont
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- Saint-Germain-lès-Corbeil
- Saint-Germain-sur-École
- Saint-Martin-en-Bière
- Saint-Pierre-du-Perray
- Saintry-sur-Seine
- Saint-Sauveur-sur-École
- Saint-Vrain
- Savigny-le-Temple
- Seine-Port
- Cortejo Sivry
- Soisy-sur-École
- Soisy-sur-Seine
- Tigery
- Tosse
- Valpuiseaux
- Vaux-le-Pénil
- Vayres-sur-Essonne
- Green-the-Great
- Vert-le-Petit
- Vert-Saint-Denis
- Videlles
- Vigneux-sur-Seine
- Villabé
- Villeneuve-sur-Auvers
- Villiers-en-Bière
- Viry-Châtillon
- Voisenon
Seu passe Navigo
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:
Janeiro, fevereiro e março de 2023.
Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:
|Tipo de embalagem retida
|Taxa mensal
|Valor reembolsado
|Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5
|€84,10
|€66,00
|Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3
|€76,70
|€60,32
|Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4
|€74,70
|€58,68
|Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5
|€72,90
|€57,27
|Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5
|€42,05
|€33,00
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3
|€38,35
|€30,16
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4
|€37,35
|€29,44
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5
|€36,45
|€28,73
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5
|€21,00
|€16,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€19,20
|€15,08
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€18,70
|€14,62
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€18,20
|€14,36
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€42,05
|€33,00
|imagine R - Estudante
|€38,00
|€29,92
|imagine R - Escola
|€38,00
|€29,92
O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.
Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.