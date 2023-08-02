Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) - RER D

Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5 €84,10 €66,00

Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3 €76,70 €60,32

Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4 €74,70 €58,68

Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5 €72,90 €57,27

Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5 €42,05 €33,00

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3 €38,35 €30,16

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4 €37,35 €29,44

Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5 €36,45 €28,73

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5 €21,00 €16,50

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3 €19,20 €15,08

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4 €18,70 €14,62

Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5 €18,20 €14,36

Preços Anuais para Idosos da Navigo €42,05 €33,00

imagine R - Estudante €38,00 €29,92