Reembolso após greves na primeira metade de 2023: ramal Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes - RER D

RERLinha D

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

A filial do RER D Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes sofreu 12 dias de greve com uma oferta de transporte feita abaixo de 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que estão ligados ao ramal Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes do RER D. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Ablon-sur-Seine
  • Athis-Mons
  • Bondoufle
  • Corbeil-Essonnes
  • Crosne
  • Draveil
  • Etiolles
  • Évry-Courcouronnes
  • Fleury-Mérogis
  • Grigny
  • Juvisy-sur-Orge
  • Le Plessis-Pâté
  • Tenente-santo-tenente
  • Suave
  • Montgeron
  • Morangis
  • Morsang-sur-Orge
  • Morsang-sur-Seine
  • Ormoy
  • Paray-Vieille-Poste
  • Ris-Orangis
  • Saint-Germain-lès-Corbeil
  • Saint-Pierre-du-Perray
  • Saintry-sur-Seine
  • Savigny-sur-Orge
  • Soisy-sur-Seine
  • Tigery
  • Green-the-Great
  • Vigneux-sur-Seine
  • Villabé
  • Viry-Châtillon

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro, fevereiro, março e abril de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa MensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€43,60
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€39,84
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€38,76
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€37,83
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€21,80
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€19,92
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€19,44
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€18,97
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€10,90
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€9,96
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€9,66
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€9,48
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€21,80
imagine R - Estudante€38,00€19,76
imagine R - Escola€38,00€19,76

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
