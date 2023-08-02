Reembolso após greves no primeiro semestre de 2023: filial de Noisy-le-Sec / Chelles Gournay - RER E

RERLinha E

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

A filial RER E de Noisy-le-Sec / Chelles Gournay enfrentou 6 dias de greve com uma oferta de transporte inferior a 33% da oferta teórica, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios vinculados a essa filial.
  • Você deve ter possuído passes Navigo elegíveis, mensais ou anuais, durante os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A seguir está uma lista dos municípios que fazem parte do ramal Noisy-le-Sec / Chelles Gournay do RER E. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios na primeira metade de 2023:

  • Bobigny
  • Bondy
  • Brou-sur-Chantereine
  • Champs-sur-Marne
  • Chelles
  • Clichy-sous-Bois
  • Gagny
  • Gournay-sur-Marne
  • Le Raincy
  • Les Pavillons-sous-Bois
  • Montfermeil
  • Neuilly-sur-Marne
  • Noisiel
  • Noisy-le-Sec
  • Rosny-sous-Bois
  • Vaires-sur-Marne
  • Villemomble

Seu passe Navigo

Os pacotes elegíveis para reembolso são:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Smartphone e no Discovery Pass
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço:

Janeiro, fevereiro e março de 2023.

Você deve ter realizado pelo menos um pagamento mensal do plano entre os meses envolvidos para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta o número de dias de greve com menos de 33% de serviço nesse ramo, o valor do reembolso será:

Tipo de embalagem retidaTaxa mensalValor reembolsado
Navigo Anual e Mês - Todas as zonas 1 a 5€84,10€26,80
Navigo Anual e Mês - Zonas 2-3€76,70€24,48
Navigo Anual e Mês - Zonas 3-4€74,70€23,82
Anuais e Meses Navigo - Zonas 4-5€72,90€23,25
Mês Navigo - 50% de desconto - Todas as zonas 1 a 5€42,05€13,40
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 2-3€38,35€12,24
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 3-4€37,35€11,94
Mês Navigo - 50% de desconto - Zonas 4-5€36,45€11,65
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Todas as zonas 1 a 5€21,00€6,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€19,20€6,12
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€18,70€5,94
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€18,20€5,82
Preços Anuais para Idosos da Navigo€42,05€13,40
imagine R - Estudante€38,00€12,14
imagine R - Escola€38,00€12,14

O valor varia dependendo do tipo de pacote que você comprou por última vez entre os meses com dias de greve com menos de 33% de serviço.

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o seu pedido de reembolso.

Prazo para inscrição: 2 de agosto de 2023, às 23h59.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Veja o FAQ dedicado