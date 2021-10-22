O centro da cidade de Argenteuil
Essa parte do trajeto visa atender o centro da cidade de Argenteuil, suas lojas, suas diversas instalações administrativas, culturais, educacionais e médicas, mas também facilitar o acesso à estação da SNCF.
Da rodoviária, a rota segue pelos boulevards Berteaux, Feix, Jeanne D'Arc e Galliéni, depois pela rue du tenente-coronel Prudhon e pela avenue du Général de Gaulle.
Nesta linha de 1,6 km, estão planejadas 4 estações – seu nome é provisório:
- "Léon Feix": uma área densamente habitacional, várias escolas, incluindo o Colégio Carnot, o colégio Georges Braque e o centro de saúde.
- "Prefeitura": a avenida comercial Gabriel Péri e a Prefeitura.
- "Calais": o centro da cidade, o hospital Victor Dupouy e várias escolas, incluindo a National School of Automotive Professions G.A.R.A.C ou o Paul Vaillant Couturier College.
- "De Gaulle": próximo ao cruzamento com a Rue Henri Barbusse, dá acesso ao centro da cidade, ao mercado de Héloïse e ao CAF.
O projeto aproveita as instalações existentes (rodoviária, faixas rodoviárias) e busca limitar a inserção do ônibus no tráfego geral.
A criação de uma zona 30 em parte do Boulevard Jeanne d'Arc garante a convivência de bicicletas, carros e pedestres, ao mesmo tempo em que garante boas condições de tráfego para os ônibus.