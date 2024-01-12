Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

O projeto "Bus Entre Seine" visa melhorar o desempenho da rede de ônibus, oferecendo viagens mais rápidas, regulares e confiáveis. Ela reforça as ligações entre a ponte Bezons (bonde T2) e as estações de Argenteuil, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. O projeto prevê faixas exclusivas para ônibus e medidas associadas para melhorar o fluxo de tráfego, reduzir os tempos de viagem e melhorar a qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que requalifica espaços públicos e promove mobilidade suave para um ambiente de convivência mais agradável.
Números-Chave
8,2 km
Faixas rodoviárias contínuas e ciclovias
4
Municípios atendidos
37 estações
17 em faixas dedicadas e 20 em trechos beneficiados de medidas acompanhantes
Calendário
- 2018Consulta prévia
- 2019-2020Estudos preliminares
- 2021Inquéritos públicos
- 2022Declaração de utilidade pública
- 2024-2025Estudos detalhados de AVP
- 2025Aprovação de estudos de design front-end
- 2025-2026Estudos detalhados de PRO
- 2026Autorização ambiental e gestão de terras, início dos trabalhos preparatórios
- 2027Início do trabalho principal
- 2029Comissionamento