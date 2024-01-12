Ônibus

Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

O projeto "Bus Entre Seine" visa melhorar o desempenho da rede de ônibus, oferecendo viagens mais rápidas, regulares e confiáveis. Ela reforça as ligações entre a ponte Bezons (bonde T2) e as estações de Argenteuil, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. O projeto prevê faixas exclusivas para ônibus e medidas associadas para melhorar o fluxo de tráfego, reduzir os tempos de viagem e melhorar a qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que requalifica espaços públicos e promove mobilidade suave para um ambiente de convivência mais agradável.

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val d'Oise
Île-de-France Mobilités

O novo boletim informativo do projeto "Bus entre Seine" está disponível!

Este mapa apresenta a rota do projeto Bus Entre Seine que liga Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. Indica a localização das estações, a natureza dos empreendimentos planejados e as conexões com outros meios de transporte. Para o setor Argenteuil: ponto de partida: estação Argenteuil (conexão linha J) depois Hôtel de Ville, Calais, De Gaulle, Jean Moulin, Place du 11 Novembre, Avenue du Marais, Delambre, estações Victor Hugo. Melhorias: Faixas de ônibus existentes entre a estação Argenteuil e a Prefeitura. Faixas exclusivas para ônibus com ciclovias entre a estação Argenteuil e a parada De Gaulle, assim como entre Jean Moulin e a Pont de Bezons. Tráfego no trecho De Gaulle – Jean Moulin. Setor Bezons: Ponto de partida na estação Pont de Bezons (conexão do bonde T2), depois La Grâce de Dieu, Place des Droits de l'Homme, Albert 1er (conexões de ônibus das linhas 3 e 272), La Berthie, Val Notre-Dame. Instalações: Faixas rodoviárias existentes entre Pont de Bezons e La Grâce de Dieu. Faixas exclusivas para ônibus com instalações para bicicletas entre Pont de Bezons e Val Notre-Dame. Setor Sartrouville. Ponto de partida: estação Berry, depois Cité des Indes, Bourquelot, Clemenceau, Rue de Chatou, Quatre-Chemins, Picardia, Église, E. Vaillant, Voltaire, Stalingrado, Poste, Sartrouville (conexões das linhas A e J do RE). Melhorias: Medidas complementares para promover o tráfego de ônibus em geral em todo o trecho. Prioridade para ônibus em cruzamentos. Setor da Comuna de Cormeilles-en-Parisis. Ponto de partida: estações Berry / Sureau, então Les Coudrées, Les Bruyères, Rond-point du Cormier, Place des Arts, Les Écrivains, Fauvettes, Édouard Imbs, Cormeilles-en-Parisis. Instalações: Faixas exclusivas para ônibus com ciclovias entre Berry / Sureau e Les Coudrées. Medidas complementares para promover o tráfego de ônibus em geral. Prioridade para ônibus em cruzamentos. As características técnicas da rota. 1 - Tipo de desenvolvimento: trechos alternados em uma faixa dedicada para ônibus e bicicletas e trechos em faixa compartilhada. 2- Gestão do tráfego: implementação de prioridades nos cruzamentos. 3- Acessibilidade: estações criadas ou modernizadas para atender às necessidades do projeto. 4- Intermodalidade: conexões com RER A, Linha J, Bonde T2, Bonde T11 (em projeto), ônibus 3 e 272.

Números-Chave

8,2 km

Faixas rodoviárias contínuas e ciclovias

4

Municípios atendidos

37 estações

17 em faixas dedicadas e 20 em trechos beneficiados de medidas acompanhantes

Calendário

  1. 2018
    Consulta prévia
  2. 2019-2020
    Estudos preliminares
  3. 2021
    Inquéritos públicos
  4. 2022
    Declaração de utilidade pública
  5. 2024-2025
    Estudos detalhados de AVP
  6. 2025
    Aprovação de estudos de design front-end
  7. 2025-2026
    Estudos detalhados de PRO
  8. 2026
    Autorização ambiental e gestão de terras, início dos trabalhos preparatórios
  9. 2027
    Início do trabalho principal
  10. 2029
    Comissionamento