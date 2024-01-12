Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

O projeto "Bus Entre Seine" visa melhorar o desempenho da rede de ônibus, oferecendo viagens mais rápidas, regulares e confiáveis. Ela reforça as ligações entre a ponte Bezons (bonde T2) e as estações de Argenteuil, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. O projeto prevê faixas exclusivas para ônibus e medidas associadas para melhorar o fluxo de tráfego, reduzir os tempos de viagem e melhorar a qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que requalifica espaços públicos e promove mobilidade suave para um ambiente de convivência mais agradável.