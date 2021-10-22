Desde a gênese do projeto, a Île-de-France Mobilités tem se comprometido em envolver o público e os atores locais nos estudos.

Em 2018, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar para apresentar o projeto e permitir que o público expressasse suas opiniões sobre sua conveniência.

Em 2021, a Île-de-France Mobilités apresentou o projeto durante uma investigação pública, sob a égide de um comissário investigador independente nomeado pelo Tribunal Administrativo de Cergy-Pontoise.

Em 2023, a Île-de-France Mobilités lançou a fase preliminar do projeto para refinar o programa final em consulta com a região. Esta etapa tem como objetivo especificar o plano de financiamento, estabelecer o cronograma de trabalhos e preparar a análise do arquivo de autorização ambiental conforme a Lei da Água, visando a aprovação final do projeto.