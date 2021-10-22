Ônibus

Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

O projeto

O projeto em resumo:

O território de Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, localizado entre dois braços do Sena, destaca-se por sua alta densidade residencial e de emprego, seu dinamismo urbano e econômico, bem como pela riqueza de suas instalações públicas, escolares, esportivas e culturais com influência intermunicipal. No entanto, esse setor continua mal atendido pela estrutura do transporte público e sofre com condições de tráfego degradadas, especialmente durante o horário de pico.

O projeto Bus Entre Seine visa enfrentar esses desafios melhorando o desempenho da rede de ônibus e as condições de viagem por meio de desenvolvimentos direcionados:

  • Faixas exclusivas para ônibus entre a estação de Argenteuil, a ponte Bezons, o bairro das Índias (Sartrouville) e o Boulevard du Parisis (Cormeilles-en-Parisis), para garantir regularidade e reduzir os tempos de viagem evitando riscos de trânsito.
  • Medidas leves complementares voltadas para outras seções da rede: prioridade em cruzamentos de semáforos, desenvolvimento das estações principais, maior legibilidade das linhas, sem recurso a grandes reurbanizações ou aquisições de terrenos.
  • Uma rota ciclável contínua e a requalificação dos espaços públicos (calçadas de alta qualidade, revivização, porta-bicicletas) para promover modos ativos e melhorar o ambiente de moradia.

O projeto beneficiará principalmente as linhas 272 e 3, que devem oferecer um alto nível de serviço, enquanto ocasionalmente beneficiará outras linhas. Projetado para antecipar mudanças na região até 2030, o Bus Entre Seine fortalecerá a atratividade local e oferecerá um ambiente de vida mais agradável graças a uma mobilidade mais fluida, confiável e sustentável.

Os objetivos do projeto

Melhoria da qualidade do serviço da rede de ônibus
Atendendo às necessidades de um território em rápida mudança
Promoção da mobilidade suave e intermodalidade
Melhorando o ambiente de convivência e os espaços públicos

*sujeito à obtenção de autorizações e financiamento para a continuação do projeto

Ônibus Entre Sena: figuras-chave

Este infográfico cita 6 números-chave do projeto: 16,5 km de linhas de ônibus otimizadas. Conexões com 5 linhas estruturadas: RER A, linhas J e L, linha de bonde T11 (em projeto) e linha de bonde T2. 4 principais centros de intercâmbio: Argenteuil, Pont de Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. 8,2 km de faixas contínuas para ônibus e ciclovias. A viagem de 55.000 passageiros foi facilitada diariamente nos trechos dedicados da via, e 62.000 em todo o projeto. Economia de tempo de 5 a 15 minutos durante o horário de pico.