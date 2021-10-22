As vantagens do projeto

Uma rede de ônibus adaptada

O número e a posição de alguns pontos de ônibus serão alterados como parte do projeto, para garantir tempos de viagem mais eficientes.

O trajeto de algumas linhas será reformulado para que o maior número possível de passageiros possa se beneficiar das novas instalações. Por exemplo, o trajeto das linhas 272 e 3 pode ser adaptado para usar as novas faixas dedicadas aos ônibus. Outras linhas podem ser adaptadas para se beneficiar dos desenvolvimentos.

Reflexões sobre a organização precisa da rede serão realizadas nas etapas posteriores.

Melhoria da qualidade do serviço

Graças a ônibus mais regulares, mais rápidos, mais frequentes e mais acessíveis, o trânsito será mais fluido e calmo. A reurbanização das estações – e a criação de novas – também será fonte de conforto: móveis modernos, informações para passageiros, acessibilidade, etc.

Com tempos de viagem mais curtos (entre 5 e 15 minutos economizados entre Pont-de-Bezons e as estações de Argenteuil, Cormeilles e Sartrouville) e uma qualidade de viagem melhorada, agora será mais fácil chegar às estações e aos principais eixos da rede de transporte de ônibus.

Uma melhor qualidade de vida

A construção das faixas para ônibus será uma oportunidade para requalificar os espaços atravessados, especialmente em favor de pedestres e ciclistas, com rotas ciclísticas ao longo dos novos empreendimentos.

Os princípios para o desenvolvimento das rotas cicláveis ainda não foram decididos nesta fase do projeto. Eles serão objeto de estudos específicos nas próximas etapas, com o objetivo de propor rotas confortáveis e seguras, levando em conta o ambiente urbano.

A melhoria dos espaços públicos também pode resultar em novos móveis, nova iluminação, verdejamento, alargamento de certas calçadas, etc. ao mesmo tempo em que respeitam as diferentes paisagens urbanas ao longo do trajeto.