Custo e financiamento
Os atores do projeto
O Estado está investindo em Île-de-France em projetos para modernizar e desenvolver a rede existente. Sua ambição é melhorar a vida diária desses habitantes em termos de viagem. Esse forte compromisso do Estado é um dos principais elementos que levou, em janeiro de 2021, à assinatura de um acordo histórico com a Região sobre o futuro do transporte na Região da Capital.
A Região da Île-de-France é a principal financiadora do desenvolvimento do transporte na Île-de-France. A melhoria do transporte diário é a personificação da revolução do transporte iniciada em 2016 para todos os residentes de Île-de-France.
O Departamento de Val d'Oise atua para facilitar o transporte público e participa do financiamento dos estudos do ônibus em faixas dedicadas.
A Île-de-France Mobilités, gerente do projeto dos estudos, imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France.
Autoridades locais e partes interessadas participam dos estudos ao longo do projeto. São eles:
- dos municípios envolvidos pelo projeto Bus Entre Seine:
- Comunidades de aglomeração:
O custo e o financiamento do projeto
€125 milhões sem impostos, incluindo €88,6 milhões para o desenvolvimento de faixas rodoviárias, €31,6 milhões em aquisições de terrenos e €4,8 milhões para medidas complementares para facilitar o tráfego de ônibus.
A Região da Île-de-France e o Departamento do Val d'Oise uniram forças para financiar os estudos relacionados ao projeto Bus Entre Seine até a declaração de utilidade pública sob o Contrato Especial da Região do Val d'Oise 2009-2013, prorrogado até 2015.
O material rodante e a operação das linhas de ônibus na linha são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités, a autoridade de transporte da Île-de-France.
Como o projeto Bus Entre Seine é uma grande operação de infraestrutura para a região da Île-de-France, o financiamento das etapas subsequentes, incluindo os estudos detalhados, será garantido no âmbito do Contrato de Plano Estado-Região (CPER). A CPER é um documento pelo qual o Estado e a Região da Île-de-France se comprometem a programar e financiar grandes projetos regionais de desenvolvimento ao longo de um período de seis anos. Em particular, permite a implementação do SDRIF em termos de infraestrutura de transporte. As autoridades locais, ou "blocos locais", também provavelmente estarão envolvidas no financiamento das operações.
A CPER é estabelecida de forma plurianual para direcionar os investimentos a serem mobilizados em todo o território regional ao longo do período. A sequência dos CPERs garante a continuidade dos investimentos no território.