Custo e financiamento

Autoridades locais e partes interessadas participam dos estudos ao longo do projeto.

dos municípios envolvidos pelo projeto Bus Entre Seine:

O custo e o financiamento do projeto

€125 milhões sem impostos, incluindo €88,6 milhões para o desenvolvimento de faixas rodoviárias, €31,6 milhões em aquisições de terrenos e €4,8 milhões para medidas complementares para facilitar o tráfego de ônibus.

A Região da Île-de-France e o Departamento do Val d'Oise uniram forças para financiar os estudos relacionados ao projeto Bus Entre Seine até a declaração de utilidade pública sob o Contrato Especial da Região do Val d'Oise 2009-2013, prorrogado até 2015.

O material rodante e a operação das linhas de ônibus na linha são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités, a autoridade de transporte da Île-de-France.

Como o projeto Bus Entre Seine é uma grande operação de infraestrutura para a região da Île-de-France, o financiamento das etapas subsequentes, incluindo os estudos detalhados, será garantido no âmbito do Contrato de Plano Estado-Região (CPER). A CPER é um documento pelo qual o Estado e a Região da Île-de-France se comprometem a programar e financiar grandes projetos regionais de desenvolvimento ao longo de um período de seis anos. Em particular, permite a implementação do SDRIF em termos de infraestrutura de transporte. As autoridades locais, ou "blocos locais", também provavelmente estarão envolvidas no financiamento das operações.

A CPER é estabelecida de forma plurianual para direcionar os investimentos a serem mobilizados em todo o território regional ao longo do período. A sequência dos CPERs garante a continuidade dos investimentos no território.