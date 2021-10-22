A investigação pública

Essa nova etapa permitirá que moradores e usuários:

– conhecer o projeto e seus desenvolvimentos resultantes das fases de consulta e estudo preliminar,

– para compartilhar suas observações e propostas com o comissário investigador.

Alimentado com essas contribuições, o comissário investigador então apresentará seu relatório ao Prefeito, que poderá declarar o projeto como utilidade pública.

Para saber mais sobre o projeto Bus entre Seine:

O arquivo completo da consulta pública estará disponível para consulta durante toda a duração da investigação pública clicando aqui ou no portal de consulta pública.

Para enviar comentários e propostas:

O comissário investigador estará disponível ao público mediante agendamento para receber observações escritas e orais, durante as permanências que ocorrerão:

Na prefeitura de Argenteuil : sábado, 6 de novembro de 2021, das 9h às 12h, quarta-feira, 17 de novembro de 2021, das 11h às 13h30, e sábado, 11 de dezembro de 2021, das 9h às 12h;

: sábado, 6 de novembro de 2021, das 9h às 12h, quarta-feira, 17 de novembro de 2021, das 11h às 13h30, e sábado, 11 de dezembro de 2021, das 9h às 12h; Na prefeitura de Bezons : quarta-feira, 10 de novembro de 2021, das 13h30 às 16h, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, das 9h às 12h, e sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, das 13h30 às 16h;

: quarta-feira, 10 de novembro de 2021, das 13h30 às 16h, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, das 9h às 12h, e sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, das 13h30 às 16h; Na prefeitura de Cormeilles-en-Parisis : sábado, 27 de novembro de 2021, das 9h às 12h;

: sábado, 27 de novembro de 2021, das 9h às 12h; Na prefeitura de Sartrouville: terça-feira, 16 de novembro de 2021, das 18h às 20h.

Além disso, o comissário investigador poderá receber observações e propostas por escrito de 6 de novembro de 2021 até 11 de dezembro de 2021, inclusive.

Você poderá enviar sua opinião para ele: