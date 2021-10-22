A investigação pública
A investigação pública, uma etapa regulatória antes do início das obras, ocorreu de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2021 nos municípios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, sob a égide de um comissário investigador.
Esse procedimento se aplica a todos os projetos que impactam seu ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública foi conduzida pelo Prefeito de Val-d'Oise. Os serviços da prefeitura dos Yvelines também estiveram envolvidos.
Essa nova etapa permitirá que moradores e usuários:
– conhecer o projeto e seus desenvolvimentos resultantes das fases de consulta e estudo preliminar,
– para compartilhar suas observações e propostas com o comissário investigador.
Alimentado com essas contribuições, o comissário investigador então apresentará seu relatório ao Prefeito, que poderá declarar o projeto como utilidade pública.
Para saber mais sobre o projeto Bus entre Seine:
O arquivo completo da consulta pública estará disponível para consulta durante toda a duração da investigação pública clicando aqui ou no portal de consulta pública.
Para enviar comentários e propostas:
O comissário investigador estará disponível ao público mediante agendamento para receber observações escritas e orais, durante as permanências que ocorrerão:
- Na prefeitura de Argenteuil: sábado, 6 de novembro de 2021, das 9h às 12h, quarta-feira, 17 de novembro de 2021, das 11h às 13h30, e sábado, 11 de dezembro de 2021, das 9h às 12h;
- Na prefeitura de Bezons: quarta-feira, 10 de novembro de 2021, das 13h30 às 16h, quarta-feira, 24 de novembro de 2021, das 9h às 12h, e sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, das 13h30 às 16h;
- Na prefeitura de Cormeilles-en-Parisis: sábado, 27 de novembro de 2021, das 9h às 12h;
- Na prefeitura de Sartrouville: terça-feira, 16 de novembro de 2021, das 18h às 20h.
Além disso, o comissário investigador poderá receber observações e propostas por escrito de 6 de novembro de 2021 até 11 de dezembro de 2021, inclusive.
Você poderá enviar sua opinião para ele:
- No registro de levantamento desmaterializado
- Por e-mail, em [email protected]
- Por carta à atenção da Sra. Lescop, comissária investigadora, no seguinte endereço:
Prefeitura de Argenteuil,
Boulevard 12-14 Léon Feix,
95107 Cedex de Argenteuil.