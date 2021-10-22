O projeto em um olhar

Por que esse projeto?

Localizado entre dois braços do Sena, o território de Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis é marcado por áreas densas em habitação e emprego, mas mal atendidas pela estrutura do transporte público, em particular:

o centro da cidade de Argenteuil e o distrito de Val Notre Dame,

o coração da cidade de Bezons,

o Quartier des Indes em Sartrouville,

o setor Bois-Rochefort em Cormeilles-en-Parisis.

Muitas linhas de ônibus passam por esse território, mas sofrem com condições difíceis de trânsito, especialmente durante o horário de pico.

O projeto Bus Entre Seine visa melhorar o deslocamento de passageiros na região, especialmente desenvolvendo faixas exclusivas para ônibus. Assim, isso melhorará a regularidade das linhas e reduzirá os tempos de viagem entre a ponte Bezons (bonde T2) e as estações de Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) e Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).

O desenvolvimento de faixas reservadas para ônibus será acompanhado por uma requalificação dos espaços públicos, incluindo a criação de ciclovias e paisagismo para uma melhor qualidade de vida: árvores, calçadas alargadas, etc.

Este projeto está ligado a políticas de planejamento urbano e transporte em um território em rápida mudança. O setor, densamente povoado e rico em polos de negócios, se desenvolverá ainda mais até 2030. Por isso, a oferta de transporte público deve se adaptar e responder da melhor forma possível aos desenvolvimentos futuros, ao mesmo tempo em que desenvolve modos de transporte flexíveis.