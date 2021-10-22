O projeto em um olhar
Por que esse projeto?
Localizado entre dois braços do Sena, o território de Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis é marcado por áreas densas em habitação e emprego, mas mal atendidas pela estrutura do transporte público, em particular:
- o centro da cidade de Argenteuil e o distrito de Val Notre Dame,
- o coração da cidade de Bezons,
- o Quartier des Indes em Sartrouville,
- o setor Bois-Rochefort em Cormeilles-en-Parisis.
Muitas linhas de ônibus passam por esse território, mas sofrem com condições difíceis de trânsito, especialmente durante o horário de pico.
O projeto Bus Entre Seine visa melhorar o deslocamento de passageiros na região, especialmente desenvolvendo faixas exclusivas para ônibus. Assim, isso melhorará a regularidade das linhas e reduzirá os tempos de viagem entre a ponte Bezons (bonde T2) e as estações de Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) e Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).
O desenvolvimento de faixas reservadas para ônibus será acompanhado por uma requalificação dos espaços públicos, incluindo a criação de ciclovias e paisagismo para uma melhor qualidade de vida: árvores, calçadas alargadas, etc.
Este projeto está ligado a políticas de planejamento urbano e transporte em um território em rápida mudança. O setor, densamente povoado e rico em polos de negócios, se desenvolverá ainda mais até 2030. Por isso, a oferta de transporte público deve se adaptar e responder da melhor forma possível aos desenvolvimentos futuros, ao mesmo tempo em que desenvolve modos de transporte flexíveis.
Quais desenvolvimentos?
Criação de faixas exclusivas para ônibus
Faixas exclusivas para ônibus serão instaladas da estação Argenteuil até Pont de Bezons, depois para o distrito das Índias (Sartrouville) e o setor Bois-Rochefort (Cormeilles) pela Avenue Gabriel Péri e Rue Lucien Sampaix (RD392). Essas serão principalmente faixas de mão dupla, e de tempos em tempos, os ônibus poderão se beneficiar de faixas exclusivas em uma direção, ou até mesmo usar o tráfego geral.
Nesses 8,2 km, a circulação das linhas será consideravelmente melhorada com ônibus mais regulares e rápidos. Paralelamente às faixas para ônibus, serão criadas rotas para bicicletas e o conforto dos caminhos para pedestres será melhorado.
Medidas acompanhantes às estações de Cormeilles e Sartrouville
Em Sartrouville, entre a Route de Pontoise e a estação RER, serão propostas medidas complementares para facilitar o tráfego de ônibus:
- implementação de prioridade nos semáforos, que ficarão verdes quando os ônibus chegarem;
- desenvolvimento dos principais resorts;
- intervenção em certos cruzamentos, que serão especificadas em estudos futuros, para facilitar o tráfego de ônibus.
Em Cormeilles-en-Parisis, os ônibus também se beneficiarão dessas medidas complementares entre o Boulevard des Bois-Rochefort e a estação.
Quais linhas de ônibus são afetadas?
O projeto diz respeito às ligações de ônibus entre a estação Argenteuil, a Pont de Bezons, a estação Sartrouville e a estação Cormeilles-en-Parisis.
A linha 272 (estação Argenteuil – Sartrouville RER) e a linha 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) são particularmente afetadas. Eles usarão as novas faixas para ônibus na maior parte do trajeto.
Outras linhas de ônibus poderão usar as instalações de tempos em tempos. O trajeto de certas linhas será reformulado para aproveitar ao máximo os novos desenvolvimentos e com o objetivo de melhorar toda a rede de ônibus.
Qual cronograma?
A consulta preliminar, realizada de 19 de março a 20 de abril de 2018, foi a primeira etapa do diálogo sobre o projeto com o público. Ele deu origem a um relatório sobre a consulta, aprovado pelo Conselho Mobilités da Île-de-France.
Os estudos técnicos continuaram, levando em conta as lições aprendidas com a consulta. O público foi novamente consultado com base em um rascunho mais detalhado como parte de uma investigação pública, que ocorreu de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2021. O proprietário do projeto publicou sua declaração de projeto, que leva em conta as reservas do comissário investigador na busca pelo projeto. A partir de agora, o Prefeito deve decidir sobre a declaração de utilidade pública do projeto.
Uma vez declarado o projeto de utilidade pública, serão realizados estudos detalhados, bem como as aquisições necessárias de terras para alargar as estradas e permitir a realização do projeto.
Em média, há cerca de 8 a 10 anos entre a consulta prévia e a comissionamento desse tipo de infraestrutura (sujeito à implementação de financiamento e autorizações administrativas).