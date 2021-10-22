De Bezons a Cormeilles-en-Parisis

Reurbanização da RD392 em um boulevard urbano

O projeto aproveita as instalações existentes no terminal do bonde T2 "Pont de Bezons". Como hoje, as linhas de ônibus se beneficiarão de faixas dedicadas e conexões diretas com o bonde. Eles também utilizarão as faixas de ônibus existentes entre a Pont de Bezons e a Grace of God, que o projeto pretende manter.

A Rue Gabriel Péri e a Rue Lucien Sampaix formam a RD 392, entre a ponte Bezons e a entrada de Cormeilles-en-Parisis. Ele representa um elo entre os 4 municípios do projeto e um entroncamento entre o Val d'Oise e o Yvelines. Seu desenvolvimento como parte do projeto Bus Entre Seine o tornará um eixo emblemático que atenderá o centro da cidade de Bezons, Val-Notre-Dame e o distrito das Índias.