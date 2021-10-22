De Bezons a Cormeilles-en-Parisis
Reurbanização da RD392 em um boulevard urbano
O projeto aproveita as instalações existentes no terminal do bonde T2 "Pont de Bezons". Como hoje, as linhas de ônibus se beneficiarão de faixas dedicadas e conexões diretas com o bonde. Eles também utilizarão as faixas de ônibus existentes entre a Pont de Bezons e a Grace of God, que o projeto pretende manter.
A Rue Gabriel Péri e a Rue Lucien Sampaix formam a RD 392, entre a ponte Bezons e a entrada de Cormeilles-en-Parisis. Ele representa um elo entre os 4 municípios do projeto e um entroncamento entre o Val d'Oise e o Yvelines. Seu desenvolvimento como parte do projeto Bus Entre Seine o tornará um eixo emblemático que atenderá o centro da cidade de Bezons, Val-Notre-Dame e o distrito das Índias.
Nesse eixo, o projeto assume as atuais faixas de ônibus entre a Pont de Bezons e a parada "La Grâce de Dieu". Essas serão estendidas para o norte, mantendo as faixas viárias existentes. O plantio de fileiras de árvores em ambos os lados da rua será considerado e vagas de estacionamento também serão criadas próximas às lojas quando o direito de passagem permitir.
Em dois trechos, as faixas dedicadas serão adaptadas à largura da pista:
- entre a parada "La Grâce de Dieu" e a Rue Parmentier, o empreendimento será reduzido a uma única faixa em sua própria via, pois não há espaço suficiente para faixas de ônibus de mão dupla;
- a passagem sob os trilhos ferroviários entre o cruzamento de Val-Notre-Dame e a rue du Berry será construída com uma única faixa dedicada aos ônibus, no centro da estrada.
O comprimento linear desta parte da rota se estende por mais de 3,3 km e atende 6 estações:
- "Pont de Bezons": ZAC des "Bords de Seine", clínica Bezons, colégio Eugène Ronceray
- "A Graça de Deus": Prefeitura de Bezons, ZAC "Cœur de ville", delegacia de polícia, complexo esportivo Auguste Delaune, CPAM du Val d'Oise
- "Place des droits de l'homme": Colégio Henri Wallon, Intermarché, teatro Paul Eluard...
- "La Berthie": moradia, policlínica do planalto e áreas verdes
- "Val-Notre-Dame": habitação e atividades econômicas nos distritos de Notre-Dame e Les Indes
- "Berry": o distrito indígena e o parque empresarial Sureaux.
A entrada sul de Cormeilles-en-Parisis: melhoria do tráfego de ônibus
A rota entra aqui na ZAC de Bois Rochefort.
Para otimizar o tráfego, o projeto utilizará uma faixa dedicada na direção da RD 392 e integrará o tráfego geral na outra direção, o que oferece a possibilidade de manter as ciclovias atuais.
A estação "Les Coudrées" atenderá as lojas, serviços e restaurantes ao redor da rotatória Schuman.