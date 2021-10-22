Um território em mudança

Um território rico em habitats e atividades

O projeto abrange os municípios de Sartrouville, Argenteuil, Bezons e Cormeilles-en-Parisis.

É um território denso (cerca de 5.400 habitantes por km²) que concentra habitação e diversas atividades.

A criação de muitas instalações no território também reflete seu dinamismo: setores comerciais, serviços públicos (subprefeitura, CAF, CPAM, etc.), estabelecimentos educacionais, esportes, culturais e de saúde.

Um serviço mais eficiente possibilitará fortalecer a atratividade de algumas dessas instalações, cuja influência vai além do nível municipal, por exemplo, o hospital Victor Dupouy em Argenteuil, as clínicas Bezons e Cormeilles en Parisis, ou a área comercial Bois-Rochefort em Cormeilles

Perspectivas para desenvolvimentos significativos

Esse território está passando por grandes mudanças, com perspectivas de aumento populacional e de empregos. Numerosos projetos urbanos ou de renovação urbana contribuirão para aumentar sua atratividade, por exemplo:

Em Argenteuil, o projeto Porte Saint-Germain / Berges de Seine fica no coração da ligação entre a estação de Argenteuil e o terminal do bonde T2 em Bezons. Ele oferece melhorias em termos de moradia, empregos, instalações públicas e qualidade de vida.

fica no coração da ligação entre a estação de Argenteuil e o terminal do bonde T2 em Bezons. Ele oferece melhorias em termos de moradia, empregos, instalações públicas e qualidade de vida. Em Bezons, a reurbanização do centro da cidade está em andamento por meio dos projetos das zonas mistas de desenvolvimento Cœur de Ville e Bords de Seine , incluindo a construção de diversas instalações (complexo escolar, estádio, nova prefeitura), a reurbanização do Parque Bettencourt e a entrega de moradias.

, incluindo a construção de diversas instalações (complexo escolar, estádio, nova prefeitura), a reurbanização do Parque Bettencourt e a entrega de moradias. Em Sartrouville, no distrito do Planalto e no distrito das Índias, o Projeto de Renovação Urbana inclui um vasto programa relacionado à habitação, bem como à reabilitação e criação de instalações públicas. O centro da cidade também faz parte do programa Cœur de Ville.

Em Cormeilles-en-Parisis, o ZAC des Bois-Rochefort é dedicado tanto à habitação quanto às atividades. Com 45 hectares dedicados a ela, incluindo um centro comercial, ela eventualmente fornecerá 2000 unidades habitacionais, instalações e serviços.

Os projetos urbanos nos setores da estação e Lafarge trarão ainda mais dinamismo ao território.

Um desafio para fortalecer a rede de ônibus

A área do projeto é atendida por várias linhas ferroviárias públicas: o RER A e o Transilien L em Sartrouville, e o Transilien J em Argenteuil, Val d'Argenteuil e Cormeilles-en-Parisis. O bonde T2 conecta a Pont de Bezons à La Défense e à Porte de Versailles.

Várias linhas de ônibus conectam os bairros da região a esses principais centros. No entanto, as condições de tráfego são difíceis durante o horário de pico, especialmente ao se aproximar de travessias do Sena, como na Pont de Bezons. Engarrafamentos significativos são regularmente observados, prejudicando a eficiência da rede de ônibus. Por isso, o projeto Bus Entre Seine oferece soluções para melhorar a operação das linhas.