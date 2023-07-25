A declaração do projeto foi aprovada em 12 de julho de 2022

Data de publicação: 27 de julho de 2022

Após a investigação pública realizada de terça-feira, 1º de fevereiro a quarta-feira, 2 de março de 2022, que recebeu 140 observações, e após tomar conhecimento do relatório da comissão de inquérito publicado em 30 de março de 2022, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités reuniu-se em 12 de julho de 2022 para aprovar o acompanhamento do projeto.

O conselho aprovou a declaração do projeto juntamente com as respostas às duas recomendações emitidas pelo Comissário Investigador.

Veja abaixo: