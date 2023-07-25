De 29 de janeiro a 2 de março de 2018, participe da consulta

Data de publicação: 14 de dezembro de 2017

Com mais de 43.000 passageiros diários, a estação de Melun é um polo atraente para a região da Île-de-France. Até 2030, o número de passageiros no centro da estação de Melun aumentará mais de 30% devido à chegada de novos projetos de transporte e ao desenvolvimento urbano na região. No entanto, a estação-centro de Melun enfrenta várias dificuldades e não atende às necessidades atuais e futuras de viagem.

A Île-de-France Mobilités e seus parceiros propõem repensar o layout e a operação da estação para melhorar o deslocamento diário dos passageiros dentro e ao redor da estação.

Hoje, este projeto é apresentado ao público durante a consulta de 29 de janeiro a 2 de março de 2018.

A consulta é um momento de informação e troca entre os parceiros do projeto e o público, e tem como objetivo coletar as opiniões de todos: viajantes, moradores, funcionários, associações, etc. Então, enriquecer o projeto integrando as necessidades e expectativas expressas da melhor forma possível.

