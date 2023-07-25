Inscreva-se para o workshop de caminhada em 10 de fevereiro de 2018

Data de publicação: 19 de janeiro de 2018

Como parte da consulta, a Île-de-France Mobilités está organizando um workshop de caminhada no sábado, 10 de fevereiro de 2018, a partir das 10h.

Primeiro, a Île-de-France Mobililés apresentará o projeto aos participantes durante uma caminhada na estação, e depois um workshop acontecerá em uma sala próxima.

Para participar da caminhada do workshop, inscreva-se.