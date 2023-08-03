Boletim nº 2: leia nosso feedback sobre a investigação pública

Data de publicação: 30 de março de 2023

O segundo boletim informativo do projeto de reurbanização de Melun Pole já está disponível!

Este último repassa a investigação pública realizada em 2022 que permitiu que o projeto fosse declarado de utilidade pública.

Desloce-se dentro da estação, trânsito rodoviário, ambiente de moradia, segurança, trabalhos: encontre nesta segunda edição todas as respostas para as perguntas feitas durante a pesquisa.

A carta também está disponível em papel nas prefeituras de Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette e na sede da Comunidade de Aglomeração Melun Val de Seine.

Baixe a letra nº 2