O arquivo de informações saiu!

Data de publicação: 19 de janeiro de 2022

De 1º de fevereiro a 2 de março, será realizada a investigação pública sobre a reurbanização do centro da estação de trem de Melun, um projeto voltado para facilitar suas viagens diárias!

Com 45.000 passageiros por dia, a estação de Melun é a mais movimentada de Seine-et-Marne. No entanto, não atende às necessidades de viagem.

Com o desenvolvimento do território, espera-se um aumento de 30% no número de passageiros na estação de Melun até 2030.

O projeto consiste em criar um verdadeiro centro de transferência acessível, adaptado à evolução urbana do distrito da estação e da aglomeração: