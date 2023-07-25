Um último momento de troca e diálogo construtivo

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2018

Ontem, mais de cem pessoas vieram a Melun para obter informações, fazer perguntas e dar sua opinião sobre o projeto de reurbanização do centro da estação Melun.

As discussões com a equipe do projeto permitiram esclarecer as diferenças entre os três cenários para cruzar os trilhos e aprofundar o tema da acessibilidade e dos desenvolvimentos ao redor da estação. Essa última reunião de consulta possibilitou reunir diversas opiniões sobre o projeto. Essas opiniões serão incluídas no balanço patrimonial da consulta, o que permitirá alimentar estudos futuros sobre o projeto.

A consulta sobre o projeto de desenvolvimento do centro da estação Melun está realizada até 2 de março de 2018. Île-de-France Mobilités convida todos os interessados no futuro do centro da estação de Melun a dar sua opinião.