Trocas ricas resultantes da caminhada na oficina

Data de publicação: 12 de fevereiro de 2018

A Île-de-France Mobilités gostaria de agradecer aos participantes do workshop-walk que aconteceu no sábado, 10 de fevereiro. Essa reunião permitiu primeiro que os participantes fizessem um diagnóstico do funcionamento e das características da estação Melun (pátio de entrada, trânsito rodoviário, rodoviárias, etc.).

Em uma segunda fase, os cerca de vinte participantes se reuniram em uma sala próxima para trabalhar e discutir os desenvolvimentos planejados, bem como a possibilidade dos diferentes cenários para cruzar os trilhos ferroviários.

A Île-de-France Mobilités gostaria de agradecer a todos os participantes!

O relatório estará disponível em breve.