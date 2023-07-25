Continue fornecendo feedback até 2 de março de 2018
Data de publicação: 26 de fevereiro de 2018
Até 2 de março de 2018, está em andamento a consulta sobre o projeto de desenvolvimento do centro da estação de Melun.
Île-de-France Mobilités convida todos os interessados no futuro do centro da estação de Melun a dar sua opinião.
As opiniões expressas serão levadas em conta no relatório de consulta elaborado e tornado público pela Île-de-France Mobilités ao final da consulta.
Para mais informações, você pode:
- Visite a página dedicada ao projeto
- Baixe o folheto informativo
- Assista ao filme do projeto
Para se expressar:
- Envie sua notificação no formulário de notificação
- Preencha o cupom T, anexado ao folheto informativo, e envie pelo correio (gratuitamente)