O Conselho de Administração da Île-de-France mobilités foi realizado em 14 de abril
Data de publicação: 15 de abril de 2021
Na quarta-feira, 14 de abril de 2021, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou o Esquema do Princípio do projeto para reurbanizar o Polo Melun, bem como o Arquivo de Inquérito Público.
O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités se reúne para promover e definir políticas de transporte na Île-de-France e decidir os meios de sua implementação.
O projeto para desenvolver o polo multimodal de intercâmbio na estação Melun é um projeto de mobilidade iniciado em 2013.
O Pôle de Melun está listado:
- O SDRIF (aprovado pela Região em 18 de outubro de 2013);
- O PDUIF (aprovado pela Região em 19 de junho de 2014);
- O Plano Regional de Mobilidade (votado pela Região em 19 de junho de 2014);
- O Contrato do Plano Estadual da Região 2015-2020 (assinado em 9 de julho de 2015).
A Île-de-France mobilités assumiu a gestão da operação em 2016 e implementou uma abordagem de parceria para a realização dos estudos preliminares do Cluster, cujo cronograma é o seguinte:
- Estudos de oportunidade e viabilidade (Arquivo de Objetivos e Características Principais, DOCP): 2016-2017
- Consulta preliminar: janeiro – março de 2018
- Aprovação do PCDO: julho de 2018
- Estudos preliminares (Esquema): 2018-2020
- Submissão do Esquema e do Arquivo de Inquérito de Utilidades Públicas ao Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités: abril de 2021
- Inquérito público: final de 2021
O Diagrama Esquemático (SDP), assim como o Arquivo de Investigação antes da declaração de utilidade pública (DEUP) do projeto de reurbanização de Melun Pole foram aprovados na reunião do Conselho em 14 de abril de 2021.
O Schematic é um documento de referência do projeto que define o programa de funcionalidades do Cluster e os termos de integração. Os estudos esquemáticos foram realizados levando em conta as opiniões e lições aprendidas com a consulta. Assim, o projeto de desenvolvimento do Melun Pole inclui:
- A construção de um túnel misto incluirá um caminho público para pedestres ligando o norte ao sul da cidade e um caminho de acesso aos cais. A escolha desse subterrâneo foi feita com base nas opiniões expressas durante a consulta;
- A acessibilidade de todas as plataformas e o acesso à estação;
- A reorganização das rodoviárias;
- Melhoria da qualidade do serviço (informações em tempo real, conforto de espera, etc.) e do espaço público;
- Instalações que promovem o deslocamento de pedestres e ciclistas.