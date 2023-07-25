O Conselho de Administração da Île-de-France mobilités foi realizado em 14 de abril

Data de publicação: 15 de abril de 2021

Na quarta-feira, 14 de abril de 2021, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités votou o Esquema do Princípio do projeto para reurbanizar o Polo Melun, bem como o Arquivo de Inquérito Público.

O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités se reúne para promover e definir políticas de transporte na Île-de-France e decidir os meios de sua implementação.

O projeto para desenvolver o polo multimodal de intercâmbio na estação Melun é um projeto de mobilidade iniciado em 2013.

O Pôle de Melun está listado:

O SDRIF (aprovado pela Região em 18 de outubro de 2013);

O PDUIF (aprovado pela Região em 19 de junho de 2014);

O Plano Regional de Mobilidade (votado pela Região em 19 de junho de 2014);

O Contrato do Plano Estadual da Região 2015-2020 (assinado em 9 de julho de 2015).

A Île-de-France mobilités assumiu a gestão da operação em 2016 e implementou uma abordagem de parceria para a realização dos estudos preliminares do Cluster, cujo cronograma é o seguinte:

Estudos de oportunidade e viabilidade (Arquivo de Objetivos e Características Principais, DOCP): 2016-2017

Consulta preliminar: janeiro – março de 2018

Aprovação do PCDO: julho de 2018

Estudos preliminares (Esquema): 2018-2020

Submissão do Esquema e do Arquivo de Inquérito de Utilidades Públicas ao Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités: abril de 2021

Inquérito público: final de 2021

O Diagrama Esquemático (SDP), assim como o Arquivo de Investigação antes da declaração de utilidade pública (DEUP) do projeto de reurbanização de Melun Pole foram aprovados na reunião do Conselho em 14 de abril de 2021.

O Schematic é um documento de referência do projeto que define o programa de funcionalidades do Cluster e os termos de integração. Os estudos esquemáticos foram realizados levando em conta as opiniões e lições aprendidas com a consulta. Assim, o projeto de desenvolvimento do Melun Pole inclui: