A newsletter do projeto está online!

Data de publicação: 1º de julho de 2021

O projeto está avançando! O primeiro boletim informativo do projeto de reurbanização do Pôle de Melun foi publicado esta semana. Essa última permitirá que você descubra as funcionalidades oferecidas pelo futuro polês, mas também manterá você regularmente informado sobre o andamento do projeto.

O Boletim Nº 1 revisa a evolução do projeto ao final da consulta e apresenta os desenvolvimentos futuros, bem como as próximas etapas do projeto.

Encontre-o em versão impressa nas prefeituras de Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette e na sede da Comunidade de Aglomeração de Melun Val de Seine.